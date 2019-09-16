«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом» в Алматы

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Данное решение принято в связи с тем, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии.

«Спартак» 17 сентября сыграет в Алматы с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».