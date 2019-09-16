«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом» в Алматы
Ассистент главного тренера московского «Спартака» Харийс Витолиньш будет руководить командой в ближайших матчах, сообщается твиттере клуба.
Ассистент главного тренера московского «Спартака» Харийс Витолиньш будет руководить командой в ближайших матчах, сообщается твиттере клуба.
Данное решение принято в связи с тем, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии.
«Спартак» 17 сентября сыграет в Алматы с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Московский клуб после семи матчей с семью очками занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» идет девятым на «Востоке».