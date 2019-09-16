Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
17.09
Барыс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17.09
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
17.09
Салават Юлаев
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
15Как Овечкин фотографируется со звездами
14:18 (мск), источник: ТАСС

Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев признаны лучшими игроками второй недели в КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Коварж в составе клуба одержал две победы в двух матчах, в одном из которых он не пропустил ни одной шайбы. Голкипер отразил 96,97% бросков и пропустил в среднем 0,96 шайбы за игру. Действующая «сухая» серия Коваржа составляет 103 минуты 45 секунд.

Читайте также
«Автомобилисту» не нужен Дацюк, чтобы быть лучшим в лиге. Клуб с Урала доказал, что он не выскочка

Лучшим защитником признан Ессе Виртанен из челябинского «Трактора», в четырех матчах набравший 3 очка (1 шайба + 2 передачи). Заброшенная шайба в ворота «Куньлуня» (2:1) стала для хоккеиста первой в КХЛ и победной для команды.

Лучшим нападающим стал Рафаэль Бикмуллин из нижнекамского «Нефтехимика». Форвард набрал 5 очков (4+1), а в матче против «Автомобилиста» 22-летний игрок сделал первый хет-трик в карьере, он стал первым хоккеистом в новом сезоне, которому удалось трижды поразить ворота соперника в одном матче.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник «Сочи» Михаил Гордеев, в трех гостевых матчах игрок отметился одной заброшенной шайбой.

Читайте также
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет он установил рекорд клуба
Роналду про обвинения в изнасиловании: Было неловко перед детьми
Чемпионки ОИ нам не по зубам. Россия разгромлена Китаем на КМ
Месси вернулся
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь