Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев признаны лучшими игроками второй недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Коварж в составе клуба одержал две победы в двух матчах, в одном из которых он не пропустил ни одной шайбы. Голкипер отразил 96,97% бросков и пропустил в среднем 0,96 шайбы за игру. Действующая «сухая» серия Коваржа составляет 103 минуты 45 секунд.

Лучшим защитником признан Ессе Виртанен из челябинского «Трактора», в четырех матчах набравший 3 очка (1 шайба + 2 передачи). Заброшенная шайба в ворота «Куньлуня» (2:1) стала для хоккеиста первой в КХЛ и победной для команды.

Лучшим нападающим стал Рафаэль Бикмуллин из нижнекамского «Нефтехимика». Форвард набрал 5 очков (4+1), а в матче против «Автомобилиста» 22-летний игрок сделал первый хет-трик в карьере, он стал первым хоккеистом в новом сезоне, которому удалось трижды поразить ворота соперника в одном матче.