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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мусатов в суде отверг обвинения в афере на 45 миллионов рублей

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хоккеист Игорь Мусатов в суде отказался признавать себя виновным в мошенничестве на 45 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского суда Москвы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Экс-нападающему молодежной сборной России грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

«Я прочитал показания, я с этим категорически не согласен, готов обосновать свою позицию и представить факты », — заявил Мусатов.

Он также выразил недоумение, почему его объявили в розыск, когда он был «здесь, в Москве, пытался выйти на следствие, связаться с потерпевшим».

«Я посещал публичные места, передвигался за рулем, никто мной не интересовался. Мне нет смысла куда-то скрываться, наоборот, я бы хотел разобраться», — рассказал обвиняемый.

Спортсмен считает, что его оговорили, а следствие проявило к нему «предвзятое отношение».

Его адвокат обратил внимание суда на то, что 26 декабря 2018 года в рамках этого дела Мусатов дал подписку о невыезде, но в этот же день был объявлен в розыск.

Ранее защита заявляла, что Мусатов «никаких денег не брал, а лишь познакомил между собой людей, в финансовые отношения не входил».

По данным следствия, Мусатов предложил партнеру по бизнесу приобрести у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Сделка состоялась в конце зимы 2018 года, покупатель передал деньги одному из подельников Мусатова, однако тот поспешно скрылся.

Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки. В конце минувшего года его объявили в федеральный розыск.

Через какое-то время был задержан один из подельников Мусатова, а затем и сам хоккеист. Сейчас следствие продолжает устанавливать участников предполагаемой аферы, сообщала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мусатов в 2007 году в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира. За национальную сборную выступить ему так и не довелось. Воспитанник хоккейной школы столичного «Спартака» за карьеру поменял множество команд КХЛ, последней из которых стал «Слован» из Братиславы в сезоне-2016/17.

Хоккеист ранее попадал в скандальные хроники после пьяных дебошей. В 2013 году Мусатов женился на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой, через год у них родился сын.

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