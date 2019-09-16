ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон — в воротах хозяев, Слепышев не попал в состав

ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон — в воротах хозяев, Слепышев не попал в состав

ЦСКА и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве.