Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве на 45 млн рублей

Источник: Спорт РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Мусатову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 октября», — огласила решение судья Ольга Соболь.

Экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.

«Я был здесь, в Москве, пытался выйти на следствие, связаться с потерпевшим. Я посещал публичные места, передвигался за рулем, никто мной не интересовался. Мне нет смысла куда-то скрываться, наоборот я бы хотел разобраться. Мое мнение, что меня оговорили, я свою позицию смогу доказать. Я живу по адресу, гуляю с ребенком. Моё мнение — очень предвзятое ко мне отношение», — рассказал обвиняемый.

По словам его защиты, мужчина дал подписку о невыезде в рамках этого дела 26 декабря 2018 года и в этот же день был объявлен в федеральный розыск. Адвокаты хоккеиста заявили, что данный факт может говорить о том, что данное дело появилось по инициативе ангажированных лиц. Представители Мусатова попросили суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, чтобы иметь возможность контактировать с обвиняемым и доказать его непричастность к преступлению.

В ходе процесса в качестве свидетеля была допрошена мама Мусатова, которая заявила, что находиться под домашним арестом он может в её квартире.

«Со мной он давно не проживал, а в детстве ведь я его на хоккей водила. Я приехала в суд, чтобы попросить его забрать домой к себе, в квартиру, где он родился. Она находится в моей собственности, он там прописан. Для меня это самый любимый человек на свете, я его очень люблю, он очень добрый. Мы с ним договоримся, он будет сидеть дома как маленький, как когда-то. Я уволюсь с работы и буду с ним сидеть», — рассказала женщина.

Прокурор и следователь в свою очередь настаивали на избрании самой суровой меры пресечения. Последняя отмечала, что причастность Мусатова к преступления доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и другого обвиняемого — Виталия Артеменко.

По данным следствия МВД, Мусатов вместе с двумя знакомыми арендовал офис в Москве, который они переоборудовали под банковское помещение. Затем он предложил партнеру по бизнесу по фамилии Абелян приобрести у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Сделка была запланирована на конец зимы 2018 года, покупатель прибыл в офис и передал деньги одному из подельников Мусатова, однако тот поспешно скрылся. Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки. В конце 2018 года он был объявлен в федеральный розыск. Один из подельников Мусатова Виталий Артеменко был задержан и пошел на сделку со следствием, суд отправил его под домашний арест. Следствие продолжает устанавливать соучастников противоправной деятельности, сообщала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мусатов в 2007 году в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира. За национальную сборную выступить ему так и не довелось. Воспитанник хоккейной школы столичного «Спартака» за карьеру поменял множество команд КХЛ, последней из которых стал «Слован» из Братиславы в сезоне-2016/17.