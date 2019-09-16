«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Игра в Казани завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Игорь Ожиганов (18-я минута), Артем Галимов (23-я), Патрис Кормье (31-я) и Станислав Галиев (49-я). У «Северстали» шайбы забросили Адам Лишка (5-я), Даниил Вовченко (47-я) и Вадим Кудако (57-я).