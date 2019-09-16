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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Северсталь»

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли череповецкую «Северсталь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Казани завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Игорь Ожиганов (18-я минута), Артем Галимов (23-я), Патрис Кормье (31-я) и Станислав Галиев (49-я). У «Северстали» шайбы забросили Адам Лишка (5-я), Даниил Вовченко (47-я) и Вадим Кудако (57-я).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 сентября в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком». «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с подмосковным «Витязем».

Ак Барс
4:3
1:1, 2:0, 1:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 416.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновАндрей Разин
Вратари
Адам РейдеборнРафаэль Хакимов(Рафаэль Хакимов, Рафаэль Хакимов)
1-й период
04:21Адам Лишка(Сергей Монахов)
05:08Патрис Кормье
17:47Игорь Ожиганов(Мэтт Фрэттин)
2-й период
22:16Артем Галимов(Кирилл Петров, Альберт Яруллин)
26:39Данис Зарипов
27:16Даниил Вовченко
30:05Макар Хабаров
30:50Патрис Кормье(Джастин Азеведо, Микаэль Викстранд)
39:03Командный штраф
3-й период
41:30Михаил Фисенко
46:04Даниил Вовченко(Илья Хохлов, Владислав Кодола)
47:17Джастин Азеведо
48:46Станислав Галиев(Владимир Ткачев)
56:36Вадим Кудако(Даниил Вовченко, Игорь Гераськин)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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