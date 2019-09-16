«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Северсталь»
КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли череповецкую «Северсталь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли череповецкую «Северсталь» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Игра в Казани завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Игорь Ожиганов (18-я минута), Артем Галимов (23-я), Патрис Кормье (31-я) и Станислав Галиев (49-я). У «Северстали» шайбы забросили Адам Лишка (5-я), Даниил Вовченко (47-я) и Вадим Кудако (57-я).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 сентября в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком». «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с подмосковным «Витязем».
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Разин
|Адам Рейдеборн
|Рафаэль Хакимов(Рафаэль Хакимов, Рафаэль Хакимов)
|04:21
|Адам Лишка(Сергей Монахов)
|05:08
|Патрис Кормье
|17:47
|Игорь Ожиганов(Мэтт Фрэттин)
|22:16
|Артем Галимов(Кирилл Петров, Альберт Яруллин)
|26:39
|Данис Зарипов
|27:16
|Даниил Вовченко
|30:05
|Макар Хабаров
|30:50
|Патрис Кормье(Джастин Азеведо, Микаэль Викстранд)
|39:03
|Командный штраф
|41:30
|Михаил Фисенко
|46:04
|Даниил Вовченко(Илья Хохлов, Владислав Кодола)
|47:17
|Джастин Азеведо
|48:46
|Станислав Галиев(Владимир Ткачев)
|56:36
|Вадим Кудако(Даниил Вовченко, Игорь Гераськин)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)