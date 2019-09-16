Канадского тренера гонят из России, а он дал бой чемпиону КХЛ. «Локомотив» Мактавиша не безнадежен

После двух поражений «Локомотива» на старте регулярного чемпионата КХЛ Крэйга Мактавиша не пинал и не увольнял из Ярославля только ленивый. Перспективы канадца в российской лиге изначально выглядели сомнительно, хотя бы, из-за семилетнего отсутствия тренерской практики, а ужасным дебютом он только увеличил количество своих хейтеров. «Доработает ли Мактавиш в “Локо” до конца сентября?» — примерно так формулировался в тот момент настрой большинства болельщиков и журналистов.

Но дальше неожиданно случились две победы подряд. И если успех в игре с «Сочи» можно было назвать случайным — чего стоит только гол Романа Савченко с центра площадки, то московское «Динамо» ярославцы усилиями своей молодежи обыграли с запасом. Мактавиш остался очень доволен:

«Сегодня у нас была на данный момент лучшая игра в начале сезона. Мы с каждой игрой становились все лучше, и сегодня удалось хорошо выиграть. Мы коллективно всей командой сегодня показали хорошую игру, некоторые ребята индивидуально хорошо сыграли».

Канадскому коучу для уверенности не помешала бы еще парочка удачных встреч, но календарь к этому располагал не очень. В понедельник «Локомотив» приехал в гости к действующему чемпиону ЦСКА. Проблемы у Ярославля начались уже на второй минуте. Защитник Рушан Рафиков, отдавая пас за собственные ворота, умудрился на заметить Михаила Григоренко, тот выкатил шайбу на пятак, а Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до шести матчей.

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ЦСКА атаковал много и порою красиво, подолгу сидел в зоне «Локо», обязан был забивать второй. Гости же игру максимально упростили, потому и голевые моменты у них возникали, скорее, стихийно — то шайба удачно отскочит от борта, то рикошет от армейца чуть не залетит в ворота. В итоге, команда Мактавиша дождалась ошибки, да еще и от олимпийского чемпиона. Никита Нестеров расположился слишком близко к Ларсу Юханссону, в неудачно принял на себя бросок и создал идеальный момент для экс-армейца Стефана Да Косты. Француз до сегодняшнего дня очков в составе «Локомотива» не набирал — берег для бывшего клуба.

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После забитого гола у ярославцев стал проглядываться какой-то конструктив в нападении, настроения им должно было добавить и удачно проведенное меньшинство. Но в тот момент, когда показалось, что в матче наступил перелом, оборона «Локо» снова сделала москвичам подарок. Максим Мамин потаскал по зоне Да Косту, но выйти на бросковую позицию так и не смог, отправившись за ворота. Зачем туда же бросился 18-летний защитник Даниил Мисюль — загадка. Он бросил Сергея Калинина, который и положил шайбу под перекладину.

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«Локомотив» поплыл и тут же получил третью шайбу — вратарь Илья Коновалов не удержал шайбу после не самого опасного наброса Класа Дальбека, а Капризов догнал Найджела Доуса в списке лучших бомбардиров регулярки. Мактавиш пожалел молодого кипера и заменил его еще до перерыва.

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Счет 3:1 немного успокоил ЦСКА. После перерыва армейцы стали гораздо больше позволять сопернику, правда, и сами успевали творить в их зоне хоккейную красоту. Подходы команды Игоря Никитина смотрелись опаснее, а когда она получила большинство, казалось, что случится неминуемое — разница в счете увеличится. Армейцы действительно насоздавали много, но пробить Лазушина не смогли. В итоге очень эффектный, но совсем не эффективный во втором периоде хоккей хозяев закончился голом в их ворота. Защитник Якуб Накладал очень сильно и точно бросил с кистей — интрига, благодаря усилиям «Локомотива» и самоуспокоенности ЦСКА, дожила до второй паузы в игре. Перед которой, очень кстати для Ярославля, случилось удаление Павла Карнаухова.

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«Локомотив» в расстановке «5 на 4» был в сантиметрах от того, чтобы сравнять счет — швед Антон Ландер зарядил в штангу. Первые минуты третьего периода вообще остались за гостями — они выглядели заряженнее армейцев, которым, как показалось, после продуктивного стартового периода, немного не хватало мотивации. Зато класс команды Никитина никуда не делся: роскошная комбинация с участием Капризова, Вея и Григоренко прибила надежды Ярославля.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_582f4db2c5789d474c0fb2f51fa7fe62_hd/q618709/f8feeec2b4f8d05fc0052ce0cee67c51/4724335002?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.