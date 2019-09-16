Канадского тренера гонят из России, а он дал бой чемпиону КХЛ. «Локомотив» Мактавиша не безнадежен
А ЦСКА тащат Капризов и другие победители Олимпиады.
А ЦСКА тащат Капризов и другие победители Олимпиады.
После двух поражений «Локомотива» на старте регулярного чемпионата КХЛ Крэйга Мактавиша не пинал и не увольнял из Ярославля только ленивый. Перспективы канадца в российской лиге изначально выглядели сомнительно, хотя бы,
Но дальше неожиданно случились две победы подряд. И если успех в игре с «Сочи» можно было назвать случайным — чего стоит только гол Романа Савченко с центра площадки, то московское «Динамо» ярославцы усилиями своей молодежи обыграли с запасом. Мактавиш остался очень доволен:
«Сегодня у нас была на данный момент лучшая игра в начале сезона. Мы с каждой игрой становились все лучше, и сегодня удалось хорошо выиграть. Мы коллективно всей командой сегодня показали хорошую игру, некоторые ребята индивидуально хорошо сыграли».
Канадскому коучу для уверенности не помешала бы еще парочка удачных встреч, но календарь к этому располагал не очень. В понедельник «Локомотив» приехал в гости к действующему чемпиону ЦСКА. Проблемы у Ярославля начались уже на второй минуте. Защитник Рушан Рафиков, отдавая пас за собственные ворота, умудрился на заметить Михаила Григоренко, тот выкатил шайбу на пятак, а Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до шести матчей.
ЦСКА атаковал много и порою красиво, подолгу сидел в зоне «Локо», обязан был забивать второй. Гости же игру максимально упростили, потому и голевые моменты у них возникали, скорее, стихийно — то шайба удачно отскочит от борта, то рикошет от армейца чуть не залетит в ворота. В итоге, команда Мактавиша дождалась ошибки, да еще и от олимпийского чемпиона. Никита Нестеров расположился слишком близко к Ларсу Юханссону, в неудачно принял на себя бросок и создал идеальный момент для
После забитого гола у ярославцев стал проглядываться
«Локомотив» поплыл и тут же получил третью шайбу — вратарь Илья Коновалов не удержал шайбу после не самого опасного наброса Класа Дальбека, а Капризов догнал Найджела Доуса в списке лучших бомбардиров регулярки. Мактавиш пожалел молодого кипера и заменил его еще до перерыва.
Счет 3:1 немного успокоил ЦСКА. После перерыва армейцы стали гораздо больше позволять сопернику, правда, и сами успевали творить в их зоне хоккейную красоту. Подходы команды Игоря Никитина смотрелись опаснее, а когда она получила большинство, казалось, что случится неминуемое — разница в счете увеличится. Армейцы действительно насоздавали много, но пробить Лазушина не смогли. В итоге очень эффектный, но совсем не эффективный во втором периоде хоккей хозяев закончился голом в их ворота. Защитник Якуб Накладал очень сильно и точно бросил с кистей — интрига, благодаря усилиям «Локомотива» и самоуспокоенности ЦСКА, дожила до второй паузы в игре. Перед которой, очень кстати для Ярославля, случилось удаление Павла Карнаухова.
«Локомотив» в расстановке «5 на 4» был в сантиметрах от того, чтобы сравнять счет — швед Антон Ландер зарядил в штангу. Первые минуты третьего периода вообще остались за гостями — они выглядели заряженнее армейцев, которым, как показалось, после продуктивного стартового периода, немного не хватало мотивации. Зато класс команды Никитина никуда не делся: роскошная комбинация с участием Капризова, Вея и Григоренко прибила надежды Ярославля.
В концовке судьи не засчитали шайбу Ландера (она была заброшена рукой), а Капризов оформил
|Игорь Никитин
|Крэйг Мактавиш
|Ларс Юханссон
|Илья Коновалов(Александр Лазушин, Александр Лазушин, Александр Лазушин, Александр Лазушин)
|01:19
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко)
|11:01
|Командный штраф
|13:34
|Стефан Да Коста(Максим I Осипов, Антон Ландер)
|14:26
|Павел Красковский
|17:24
|Сергей Калинин(Максим Мамин)
|18:34
|Кирилл Капризов(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|21:11
|Линден Вей
|30:12
|Егор Аверин
|34:11
|Якуб Накладал(Егор Аверин, Григорий Денисенко)
|35:53
|Антон Ландер
|39:59
|Павел Карнаухов
|50:40
|Михаил Григоренко(Линден Вей, Кирилл Капризов)
|55:35
|Иржи Секач
|58:59
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Богдан Киселевич)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)