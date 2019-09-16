Текущие события
Хоккей. КХЛ
16.09
ЦСКА
Локомотив
52
Хоккей. КХЛ
16.09
Динамо Р
Амур
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
16.09
Ак Барс
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
10«Спартак» проиграл «Уралу»
16 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив «Динамо»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл седьмой матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, уступив в овертайме рижскому «Динамо».

Наверх

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Брэндон Макмиллан (23-я минута), Давид Улльстрём (34), Микелис Редлихс (56) и Увис Балинскис (63). У гостей отличились Артём Железков (36), Александр Горшков (46) и Владислав Ушенин (51).

Рижское «Динамо», прервавшее свою серию из трех поражений, 18 сентября примет ярославский «Локомотив», а «Амур» в тот же день на выезде встретится с «Динамо» из Минска.

Динамо Р
4:3ОТ
0:0, 2:1, 1:2
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 416.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 5566 зрителей
Главные тренеры
Гиртс АнкипансАлександр Гулявцев
Вратари
Кристерс ГудлевскисМарек Лангхамер
1-й период
02:52Антон Трасташенков
2-й период
22:18Брэндон Макмиллан(Картер Эштон)
31:55Рихардс Маренис
31:55Томаш Зогорна
31:58Гынек Зогорна
33:17Давид Улльстрем(Лаурис Дарзиньш, Кристофер Берглунд)
35:40Артем Железков(Антон Лазарев, Павел Турбин)
3-й период
45:51Александр Горшков(Максим Капитуров, Ондржей Витасек)
50:08Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
50:26Колтон Гиллис
55:24Микелис Редлихс(Бен Маршалл, Увис Балинскис)
Овертайм
60:32Командный штраф
62:54Увис Балинскис(Микелис Редлихс, Лаурис Дарзиньш)
Статистика
11Штрафное время7
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Странный пенальти и удаление. «Ростов» не отпускает «Зенит»
Канадского тренера гонят из России, а он дал бой чемпиону КХЛ
Повтор помог Мешкову. «Динамо» не смогло обыграть «Уфу»
Семак: Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию
НХЛ и профсоюз игроков смогли договориться и избежать локаута
Российские волейболисты вышли из группы на ЧЕ
«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Северсталь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь