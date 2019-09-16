«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив «Динамо»

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Брэндон Макмиллан (23-я минута), Давид Улльстрём (34), Микелис Редлихс (56) и Увис Балинскис (63). У гостей отличились Артём Железков (36), Александр Горшков (46) и Владислав Ушенин (51).

Рижское «Динамо», прервавшее свою серию из трех поражений, 18 сентября примет ярославский «Локомотив», а «Амур» в тот же день на выезде встретится с «Динамо» из Минска.