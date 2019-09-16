«Амур» проиграл седьмой матч КХЛ подряд, уступив «Динамо»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл седьмой матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, уступив в овертайме рижскому «Динамо».
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл седьмой матч регулярного чемпионата КХЛ подряд, уступив в овертайме рижскому «Динамо».
Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Брэндон Макмиллан (23-я минута), Давид Улльстрём (34), Микелис Редлихс (56) и Увис Балинскис (63). У гостей отличились Артём Железков (36), Александр Горшков (46) и Владислав Ушенин (51).
Рижское «Динамо», прервавшее свою серию из трех поражений, 18 сентября примет ярославский «Локомотив», а «Амур» в тот же день на выезде встретится с «Динамо» из Минска.
|Гиртс Анкипанс
|Александр Гулявцев
|Кристерс Гудлевскис
|Марек Лангхамер
|02:52
|Антон Трасташенков
|22:18
|Брэндон Макмиллан(Картер Эштон)
|31:55
|Рихардс Маренис
|31:55
|Томаш Зогорна
|31:58
|Гынек Зогорна
|33:17
|Давид Улльстрем(Лаурис Дарзиньш, Кристофер Берглунд)
|35:40
|Артем Железков(Антон Лазарев, Павел Турбин)
|45:51
|Александр Горшков(Максим Капитуров, Ондржей Витасек)
|50:08
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|50:26
|Колтон Гиллис
|55:24
|Микелис Редлихс(Бен Маршалл, Увис Балинскис)
|60:32
|Командный штраф
|62:54
|Увис Балинскис(Микелис Редлихс, Лаурис Дарзиньш)
|11
|Штрафное время
|7
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)