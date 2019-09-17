Когда «Барыс» начнет побеждать, или чего не хватает команде Андрея Скабелки в КХЛ

«Барыс» нового образца только обретает игровой рисунок, но делает это в отсутствие лидера — Даррена Дица. Пришедшие в межсезонье новички проявляют себя только эпизодически, а «старая гвардия» пока в тени. На что же способен новый «Барыс»?

Сезон-2018/2019

Первые пять матчей

«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6

«Ак Барс» — «Барыс» — 4:3

«Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ

«Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ

«Барыс» — «Торпедо» — 4:1.

Вторые пять матчей

«Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б

«Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б

«Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:3

«Динамо» Москва — «Барыс» — 2:3 ОТ

«Витязь» — «Барыс» — 3:4 Б.

Еще сезоном ранее столичная команда выдавала феерические матчи, проигрывая казалось уже выигранные матчи, или вырывала победу в самых сложных ситуациях. Сейчас этого нет. Не нашелся еще исполнитель, который потащил бы на себе команду. От этого страдает результат.

Сезон-2019/2020

Первые пять матчей

«Барыс» — «Адмирал» — 1:3

«Барыс» — «Амур» — 3:2

«Куньлунь» — «Барыс» — 1:0

«Куньлунь» — «Барыс» — 2:3

«Амур» — «Барыс» — 1:3.

Вторые пять матчей

«Адмирал» — «Барыс» — 3:0

«Барыс» — «Спартак» —

«Барыс» — «Трактор» —

«Металлург» — «Барыс» —

«Трактор» — «Барыс» —

Вряд ли бы «Барыс» с Брэндоном Боченски и Кевином Даллмэном позволил бы себе дважды проиграть «Адмиралу», забив за 120 минут только один гол. На бумаге состав казахстанской дружины выглядит боеспособно, но на деле не может забить не только больше трех голов, но даже на один не всегда выходит насобирать удачи.

После шести матчей прошлого сезона команда Скабелки собрала восемь очков, а сейчас — шесть. Кадровый состав оппозиции был сильнее, чем сейчас. Ближайшие четыре соперника довольно проходимые, но внутренняя нестабильность «Барыса» выигрывать матчи может обернуться потерей еще нескольких неожиданных очков.

Сможет ли главный тренер встряхнуть команду? Складывается ощущение, что «Барыс» доигрывает сезон, который заочно выиграл и осталось только отыграть все матчи. Нет какой-то искры. Возможно, что с матча со «Спартаком» начнется позитивная серия. Хотя, возможно, что ситуация только ухудшится. «Заработало» большинство, что должно помочь команде в добывании очков.

При двухбалльной системе подсчета очков столичной дружине важно не потерять ритм. Выиграй уверенно одну-две игры, и серия откроется. Пока, к сожалению, выигранные встречи сменяются поражениями. Не выходить поймать свою волну, как было в прошлой «регулярке», но время еще есть на настройку состава.