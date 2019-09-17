«Барыс» собрал аншлаг на первом в истории КХЛ матче в Алматы
На вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и московским «Спартаком» в Алматы зафиксирован аншлаг, передает корреспондент Vesti.kz.
На вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и московским «Спартаком» в Алматы зафиксирован аншлаг, передает корреспондент Vesti.kz.
Во время игры на «Алматы Арене» официально объявили, что на трибунах собрались 12 тысяч 105 зрителей.
20 сентября «Барыс» примет в Алматы «Трактор». На своей домашней площадке в
Отметим, что Алматы стал 46-м городом, который принял матчи КХЛ.