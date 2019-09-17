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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» собрал аншлаг на первом в истории КХЛ матче в Алматы

На вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и московским «Спартаком» в Алматы зафиксирован аншлаг, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во время игры на «Алматы Арене» официально объявили, что на трибунах собрались 12 тысяч 105 зрителей.

20 сентября «Барыс» примет в Алматы «Трактор». На своей домашней площадке в Нур-Султане клуб не может играть из-за чемпионата мира по видам борьбы, который проходит на «Барыс-Арене».

Отметим, что Алматы стал 46-м городом, который принял матчи КХЛ.

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