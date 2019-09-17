«Барыс» собрал аншлаг на первом в истории КХЛ матче в Алматы

Во время игры на «Алматы Арене» официально объявили, что на трибунах собрались 12 тысяч 105 зрителей.

20 сентября «Барыс» примет в Алматы «Трактор». На своей домашней площадке в Нур-Султане клуб не может играть из-за чемпионата мира по видам борьбы, который проходит на «Барыс-Арене».