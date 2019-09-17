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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Бойда помог «Барысу» победить в первом в истории КХЛ матче в Алматы

Хоккеисты «Барыса» победили московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Вынесенная игра прошла сегодня, 17 сентября, на «Алматы Арене» и завершилась со счетом 3:0. Ворота «Барыса» защищал Хенрик Карлссон.

В первом периоде команды не смогли открыть счет. При этом в начале игры возникла пятиминутная пауза из-за поломки ворот.

Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева дважды огорчили вратаря «Спартака» Павла Хомченко. На 35-й минуте форвард Дастин Бойд в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 38-й нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.

В начале третьего периода хозяева смогли сделать свое преимущество более комфортным. На 42-й минуте дубль оформил Бойд, который снова отличился в большинстве.

Матч «Барыс» — «Спартак» посетили 12 тысяч 105 зрителей, а Алматы стал 46-м городом, который принимал игры КХЛ.

Следующий матч «Барыс» проведет 20 сентября против «Трактора» в Алматы.

Барыс
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 417.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена», 12105 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаОлег Знарок
Вратари
Хенрик КарлссонПавел Хомченко
1-й период
06:20Валерий Орехов
13:50Антон Сагадеев
2-й период
33:33Александр Хохлачев
34:15Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
35:11Михаил Юньков
37:15Корбан Найт(Леонид Метальников, Роман Старченко)
39:16Эрик Тангрэди
3-й период
41:20Артем Федоров
41:39Дастин Бойд(Эрик Тангрэди, Ииро Пакаринен)
44:09Валерий Орехов
45:09Командный штраф
46:23Джесси Блэкер
57:19Егор Петухов
57:19Егор Петухов
57:19Геннадий Столяров
57:19Геннадий Столяров
Статистика
14Штрафное время12
4Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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