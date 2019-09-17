Дубль Бойда помог «Барысу» победить в первом в истории КХЛ матче в Алматы
Хоккеисты «Барыса» победили московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Вынесенная игра прошла сегодня, 17 сентября, на «Алматы Арене» и завершилась со счетом 3:0. Ворота «Барыса» защищал Хенрик Карлссон.
В первом периоде команды не смогли открыть счет. При этом в начале игры возникла пятиминутная пауза
Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева дважды огорчили вратаря «Спартака» Павла Хомченко. На 35-й минуте форвард Дастин Бойд в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 38-й нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.
В начале третьего периода хозяева смогли сделать свое преимущество более комфортным. На 42-й минуте дубль оформил Бойд, который снова отличился в большинстве.
Матч «Барыс» — «Спартак» посетили 12 тысяч 105 зрителей, а Алматы стал 46-м городом, который принимал игры КХЛ.
Следующий матч «Барыс» проведет 20 сентября против «Трактора» в Алматы.
|Андрей Скабелка
|Олег Знарок
|Хенрик Карлссон
|Павел Хомченко
|06:20
|Валерий Орехов
|13:50
|Антон Сагадеев
|33:33
|Александр Хохлачев
|34:15
|Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
|35:11
|Михаил Юньков
|37:15
|Корбан Найт(Леонид Метальников, Роман Старченко)
|39:16
|Эрик Тангрэди
|41:20
|Артем Федоров
|41:39
|Дастин Бойд(Эрик Тангрэди, Ииро Пакаринен)
|44:09
|Валерий Орехов
|45:09
|Командный штраф
|46:23
|Джесси Блэкер
|57:19
|Егор Петухов
|57:19
|Егор Петухов
|57:19
|Геннадий Столяров
|57:19
|Геннадий Столяров
|14
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)