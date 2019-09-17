Дубль Бойда помог «Барысу» победить в первом в истории КХЛ матче в Алматы

Вынесенная игра прошла сегодня, 17 сентября, на «Алматы Арене» и завершилась со счетом 3:0. Ворота «Барыса» защищал Хенрик Карлссон.

В первом периоде команды не смогли открыть счет. При этом в начале игры возникла пятиминутная пауза из-за поломки ворот.

Решающим в матче стал второй период, в котором хозяева дважды огорчили вратаря «Спартака» Павла Хомченко. На 35-й минуте форвард Дастин Бойд в большинстве вывел «Барыс» вперед, а на 38-й нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.

В начале третьего периода хозяева смогли сделать свое преимущество более комфортным. На 42-й минуте дубль оформил Бойд, который снова отличился в большинстве.

Матч «Барыс» — «Спартак» посетили 12 тысяч 105 зрителей, а Алматы стал 46-м городом, который принимал игры КХЛ.