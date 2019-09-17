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19:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ, уступив «Барысу»

ТАСС, 17 сентября. Московский «Спартак» на выезде уступил «Барысу» из Нур-Султана со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые в истории КХЛ встреча прошла в Алма-Ате.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Барыса» дубль сделал Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), также шайбу забросил Корбэн Найт (38).

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Главный тренер московского клуба Олег Знарок не смог присутствовать на матче по состоянию здоровья, он вернется к работе перед следующей серией домашних игр.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. Московский клуб одержал две победы в основное время, потерпев по три поражения в основное время и овертайме. «Барыс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах.

В четверг «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Барыс» в пятницу примет челябинский «Трактор».

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13 сентября© Ньюстюб
Барыс
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0:0, 2:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 417.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена», 12105 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаОлег Знарок
Вратари
Хенрик КарлссонПавел Хомченко
1-й период
06:20Валерий Орехов
13:50Антон Сагадеев
2-й период
33:33Александр Хохлачев
34:15Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
35:11Михаил Юньков
37:15Корбан Найт(Леонид Метальников, Роман Старченко)
39:16Эрик Тангрэди
3-й период
41:20Артем Федоров
41:39Дастин Бойд(Эрик Тангрэди, Ииро Пакаринен)
44:09Валерий Орехов
45:09Командный штраф
46:23Джесси Блэкер
57:19Егор Петухов
57:19Егор Петухов
57:19Геннадий Столяров
57:19Геннадий Столяров
Статистика
14Штрафное время12
4Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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