«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ, уступив «Барысу»

Главный тренер московского клуба Олег Знарок не смог присутствовать на матче по состоянию здоровья, он вернется к работе перед следующей серией домашних игр.

В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. Московский клуб одержал две победы в основное время, потерпев по три поражения в основное время и овертайме. «Барыс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах.