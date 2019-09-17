«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ, уступив «Барысу»
ТАСС, 17 сентября. Московский «Спартак» на выезде уступил «Барысу» из
ТАСС, 17 сентября. Московский «Спартак» на выезде уступил «Барысу» из
В составе «Барыса» дубль сделал Дастин Бойд (35-я и 42-я минуты), также шайбу забросил Корбэн Найт (38).
Главный тренер московского клуба Олег Знарок не смог присутствовать на матче по состоянию здоровья, он вернется к работе перед следующей серией домашних игр.
В турнирной таблице «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе семь очков после восьми встреч. Московский клуб одержал две победы в основное время, потерпев по три поражения в основное время и овертайме. «Барыс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах.
В четверг «Спартак» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Барыс» в пятницу примет челябинский «Трактор».
|Андрей Скабелка
|Олег Знарок
|Хенрик Карлссон
|Павел Хомченко
|06:20
|Валерий Орехов
|13:50
|Антон Сагадеев
|33:33
|Александр Хохлачев
|34:15
|Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
|35:11
|Михаил Юньков
|37:15
|Корбан Найт(Леонид Метальников, Роман Старченко)
|39:16
|Эрик Тангрэди
|41:20
|Артем Федоров
|41:39
|Дастин Бойд(Эрик Тангрэди, Ииро Пакаринен)
|44:09
|Валерий Орехов
|45:09
|Командный штраф
|46:23
|Джесси Блэкер
|57:19
|Егор Петухов
|57:19
|Егор Петухов
|57:19
|Геннадий Столяров
|57:19
|Геннадий Столяров
|14
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)