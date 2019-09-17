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19:50 (мск), источник: ТАСС

Шайба Войнова не спасла «Авангард» от поражения в матче КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (8-я минута), Дэн Секстон (39) и Питер Холланд (63), у проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Вячеслав Войнов (43).

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Для Войнова эта шайба стала первой после возвращения в КХЛ. 14 июля «Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Лос-Анджелес», став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее в составе петербургского СКА он выиграл Кубок Гагарина. 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование, сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист», одержавший седьмую победу в семи матчах, занимает первое место, набрав 14 очков. Команда остается единственной в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Авангард» с девятью очками идет четвертым.

В следующем матче «Автомобилист» примет пекинский «Куньлунь», «Авангард» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 19 сентября.

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Автомобилист
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 417.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновБоб Хартли
Вратари
Якуб КоваржАлександр Судницин
1-й период
06:59Виталий Попов
07:22Брукс Мэйсек
11:19Семен Кошелев(Егор Мартынов, Никита Пивцакин)
2-й период
30:02Вячеслав Войнов
36:45Алексей Потапов
38:10Дэн Секстон(Якуб Коварж)
3-й период
42:36Вячеслав Войнов(Кирилл Семенов)
Овертайм
60:19Кирилл Семенов
62:16Питер Холланд(Денис Бодров)
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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