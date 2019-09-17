Шайба Войнова не спасла «Авангард» от поражения в матче КХЛ с «Автомобилистом»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брукс Мэйсек (8-я минута), Дэн Секстон (39) и Питер Холланд (63), у проигравших отличились Семен Кошелев (12) и Вячеслав Войнов (43).
Для Войнова эта шайба стала первой после возвращения в КХЛ. 14 июля «Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с Войновым, ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Лос-Анджелес», став в составе клуба двукратным обладателем Кубка Стэнли, позднее в составе петербургского СКА он выиграл Кубок Гагарина. 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование, сезон-2018/19 хоккеист пропустил.
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист», одержавший седьмую победу в семи матчах, занимает первое место, набрав 14 очков. Команда остается единственной в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне. «Авангард» с девятью очками идет четвертым.
В следующем матче «Автомобилист» примет пекинский «Куньлунь», «Авангард» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 19 сентября.