«Спасибо, Алматы!». Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над «Спартаком»

Игра завершилась со счетом 3:0. Дублем в большинстве у казахстанского клуба отметился форвард Дастин Бойд.

После матча Скабелка поблагодарил алматинцев за поддержку. Он отметил, что, несмотря на «сухой» счет, у команды были ошибки.

«Перед этим матчем дважды сыграли без голов в атаке, хотя имели достаточное количество моментов — слабая реализация численного преимущества. Мы были очень недовольны этим моментом. Но одно дело быть недовольными, другое дело — это донести до ребят.

Конечно, мы очень хотели выиграть, можно сказать, что все три гола мы забили в большинстве. Это здорово, но есть ошибки. Матч был хороший, живой. Большое спасибо болельщикам Алматы, была шикарная поддержка, очень здорово здесь болеют, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и Харийс Витолиньш, который руководил в Алматы вместо Олег Знарка. Главный тренер «Спартака» пропускал игру из-за обследования после перенесенной в августе пневмонии.

«С победой, “Барыс”. Без голов невозможно выиграть матч. Если мало их, значит мало хотим победить. “Барыс” показал, как забивать трудовые голы. Проиграли борьбу, будем дальше работать. Были хорошие моменты, будем разбираться, надо двигаться дальше. Неравные составы, игра в большинстве и в меньшинстве — одна из наших слабых сторон», — сказал Витолиньш.