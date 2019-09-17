Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Спартак
30
Все события
Фоторепортажи
8Испания — чемпион мира по баскетболу
15Как Овечкин фотографируется со звездами
21:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Спасибо, Алматы!». Скабелка прокомментировал победу «Барыса» над «Спартаком»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над московским «Спартаком» в вынесенном матче КХЛ в Алматы.

Наверх

Игра завершилась со счетом 3:0. Дублем в большинстве у казахстанского клуба отметился форвард Дастин Бойд.

После матча Скабелка поблагодарил алматинцев за поддержку. Он отметил, что, несмотря на «сухой» счет, у команды были ошибки.

«Перед этим матчем дважды сыграли без голов в атаке, хотя имели достаточное количество моментов — слабая реализация численного преимущества. Мы были очень недовольны этим моментом. Но одно дело быть недовольными, другое дело — это донести до ребят.

Конечно, мы очень хотели выиграть, можно сказать, что все три гола мы забили в большинстве. Это здорово, но есть ошибки. Матч был хороший, живой. Большое спасибо болельщикам Алматы, была шикарная поддержка, очень здорово здесь болеют, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и Харийс Витолиньш, который руководил в Алматы вместо Олег Знарка. Главный тренер «Спартака» пропускал игру из-за обследования после перенесенной в августе пневмонии.

«С победой, “Барыс”. Без голов невозможно выиграть матч. Если мало их, значит мало хотим победить. “Барыс” показал, как забивать трудовые голы. Проиграли борьбу, будем дальше работать. Были хорошие моменты, будем разбираться, надо двигаться дальше. Неравные составы, игра в большинстве и в меньшинстве — одна из наших слабых сторон», — сказал Витолиньш.

Еще один матч в Алматы «Барыс» проведет 20 сентября, когда в 19:30 по столичному времени примет «Трактор».

Барыс
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 417.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена», 12105 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаОлег Знарок
Вратари
Хенрик КарлссонПавел Хомченко
1-й период
06:20Валерий Орехов
13:50Антон Сагадеев
2-й период
33:33Александр Хохлачев
34:15Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Ииро Пакаринен)
35:11Михаил Юньков
37:15Корбан Найт(Леонид Метальников, Роман Старченко)
39:16Эрик Тангрэди
3-й период
41:20Артем Федоров
41:39Дастин Бойд(Эрик Тангрэди, Ииро Пакаринен)
44:09Валерий Орехов
45:09Командный штраф
46:23Джесси Блэкер
57:19Егор Петухов
57:19Егор Петухов
57:19Геннадий Столяров
57:19Геннадий Столяров
Статистика
14Штрафное время12
4Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Видео победных боев казахстанцев Бибосынова, Ералиева, Жусупова и Левита в 1/8 финала ЧМ-2019
Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»
«Спартак»: у Кононова три матча, Цорн контактирует с Венгером
Российская биатлонистка дисквалифицирована на 1,5 года
Сергей Семак подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов
«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ
«Наполи» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (трансляция)
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь