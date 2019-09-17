Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Спартак
30
Все события
Фоторепортажи
8Испания — чемпион мира по баскетболу
15Как Овечкин фотографируется со звездами
22:12 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Адмирал» в матче КХЛ и прервало серию поражений из трех игр

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома одержало волевую победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У «Динамо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59). В составе «Адмирала» отличились Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).

К 38-й минуте «Динамо» уступало с разницей в две шайбы. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев набрал очки в девятом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона) — четыре шайбы плюс семь результативных передач. Нападающий «Динамо» Яшкин, пополнивший состав клуба летом и до этого выступавший в Национальной хоккейной лиге, забросил первую шайбу в официальных матчах за московский клуб.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 4, 17.09.2019, 19:30

Сочи0СКА1

В других матчах дня уфимский «Салават Юлаев» дома оказался сильнее пекинского клуба «Куньлунь» (3:2), автор первой шайбы хозяев финн Тему Хартикайнен провел свой 400-й матч в КХЛ и за клуб (327 в регулярном чемпионате и 73 в плей-офф). Нижегородское «Торпедо» дома переиграло нижнекамский «Нефтехимик» (3:0), нападающий гостей Александр Черников провел свой 650-й матч в КХЛ (588 в регулярном чемпионате и 62 в плей-офф), Андрей Рогачев провел свой 250-й матч в качестве главного арбитра. Петербургский СКА на выезде обыграл «Сочи» (1:0), нападающий Сергей Плотников отметил голевой передачей и набрал 300-е очко в матчах КХЛ (128 голов + 172 результативные передачи).

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений. «Адмирал» располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей.

В четверг московское «Динамо» примет СКА, в тот же день «Адмирал» на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Читайте также
ХК Динамо
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 417.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновСергей Светлов
Вратари
Иван БочаровЮсси Олкинуора
1-й период
02:09Константин Глазачев(Денис Вихарев, Кирилл Дьяков)
07:56Командный штраф
11:50Никита Бобряшов
18:05Иван Лисин
2-й период
34:31Денис Вихарев(Кирилл Воронин)
37:10Вячеслав Кулемин(Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев)
3-й период
47:48Микс Индрашис(Дмитрий Яшкин)
58:09Андрей Миронов(Вадим Шипачев)
58:25Дмитрий Яшкин(Михал Чайковски, Юусо Хиетанен)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»
«Спартак»: у Кононова три матча, Цорн контактирует с Венгером
Российская биатлонистка дисквалифицирована на 1,5 года
Сергей Семак подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов
«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ
«Наполи» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (трансляция)
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь