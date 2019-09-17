Московское «Динамо» победило «Адмирал» в матче КХЛ и прервало серию поражений из трех игр

Источник: РИА "Новости"

У «Динамо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (38-я минута), Микс Индрашис (48), Андрей Миронов (59) и Дмитрий Яшкин (59). В составе «Адмирала» отличились Константин Глазачев (3) и Денис Вихарев (35).

К 38-й минуте «Динамо» уступало с разницей в две шайбы. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев набрал очки в девятом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона) — четыре шайбы плюс семь результативных передач. Нападающий «Динамо» Яшкин, пополнивший состав клуба летом и до этого выступавший в Национальной хоккейной лиге, забросил первую шайбу в официальных матчах за московский клуб.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 4, 17.09.2019, 19:30 Сочи 0 СКА 1

В других матчах дня уфимский «Салават Юлаев» дома оказался сильнее пекинского клуба «Куньлунь» (3:2), автор первой шайбы хозяев финн Тему Хартикайнен провел свой 400-й матч в КХЛ и за клуб (327 в регулярном чемпионате и 73 в плей-офф). Нижегородское «Торпедо» дома переиграло нижнекамский «Нефтехимик» (3:0), нападающий гостей Александр Черников провел свой 650-й матч в КХЛ (588 в регулярном чемпионате и 62 в плей-офф), Андрей Рогачев провел свой 250-й матч в качестве главного арбитра. Петербургский СКА на выезде обыграл «Сочи» (1:0), нападающий Сергей Плотников отметил голевой передачей и набрал 300-е очко в матчах КХЛ (128 голов + 172 результативные передачи).

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи встреч. «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений. «Адмирал» располагается на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе шесть очков после шести матчей.