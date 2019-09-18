Канадский защитник «Барыса» с опытом игры в НХЛ захотел в сборную Казахстана

28-летний уроженец Торонто может последовать примеру Даррена Дица, Дастина Бойда и других своих соотечественников. По окончании нынешнего сезона у Блэкера появится право стать игроком сборной Казахстана.

— Историческое событие для «Барыса» — первый матч в Алматы. Как прокомментируете убедительную победу над «Спартаком»?

— Все пришло великолепно. Мы очень рады этой победе. Алматы — новый для нас город. Здорово играть здесь. На трибунах присутствовало много болельщиков, которые отлично нас поддерживали. Они постоянно кричали и гнали нас вперёд. Несомненно, в этой победе есть и их заслуга. Атмосфера на арене была незабываемой.

— Наверное, впервые в Алматы?

— Да, я здесь впервые. Знал, что это крупнейший город в Казахстане. К сожалению, у нас пока не было времени, чтобы погулять и посмотреть все вокруг. Мы прилетели только за день до матча. Но из того, что видел, могу сказать, что мне все нравится.

— Как вам лед, раздевалки и в целом арена?

— Арена великолепная, раздевалки хорошие. Все организовано на высшем уровне. Жаловаться не на что.

— Это ваш второй сезон в «Барысе». Как все идет? Как чувствуете себя в Казахстане, прожив здесь больше года?

— Все чудесно. Я и моя семья очень счастливы. Чувствуем себя довольно комфортно. Здесь наш второй дом. С оптимизмом смотрю в будущее.

— Дастин Бойд, Хенрик Карлссон, Даррен Диц выступают за сборную Казахстана. Может, настала и ваша очередь? Что вы об этом думаете?

— Это было бы замечательно. Все эти парни здорово показывают себя в сборной Казахстана и являются лидерами команды. Для меня выступление за национальную команду стало бы новым вызовом и возможностью. Поиграть на международном уровне — это шанс, который предоставляется не каждому хоккеисту.

Напомним, Блэкер перешел в «Барыс» в августе 2018 года. В минувшем сезоне КХЛ он провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (три шайбы и 16 ассистов) очков. В плей-офф он записал себе в актив пять (1+4) баллов в десяти играх.