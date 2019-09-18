«Авангард» начудил с Щербаком. Брали игрока НХЛ, а теперь урезают зарплату
Но «ястребы» не могли поступить иначе, а Щербаку этот щелчок по носу должен пойти только на пользу.
Но «ястребы» не могли поступить иначе, а Щербаку этот щелчок по носу должен пойти только на пользу.
В межсезонье трансфер Никиты Щербака в «Авангард» преподносился как одно из главных приобретений «ястребов». Напрашивались сравнения
Но у Щербака
Но дело даже не в статистике — Щербак по первым матчам сезона совершенно не производит впечатление хоккеиста, который подходит под систему «Авангарда» при Хартли. Никита не отличается высокой скоростью и заряженностью на борьбу, избегает столкновений, практически не показывает технику и игровой интеллект. Редко можно увидеть его бросок или созданный им опасный момент для себя и партнёров. Наверняка если бы у «Авангарда» был здоров энерджайзер Манукян, то Щербаку и вовсе бы не нашлось место в составе.
На всё это легко можно было не обращать внимание, если бы к хоккеисту не было вопросов по игре, которую он показывает за «Авангард». Но они есть, и весь этот шарм личной жизни Щербака сейчас лишь дополняет образ гламурного парня, приехавшего в омский клуб заработать и не готового
Особенный интерес к Щербаку со стороны болельщиков и журналистов с самого начала сезона был обусловлен несколькими факторами. Прежде всего был интересен мотив подписания «Авангардом» игрока сразу на три сезона, что для КХЛ редкость. Поклонники клуба и пресса стремились вслед за руководством «ястребов» рассмотреть в Щербаке
Новичка «ястребов» разглядывают под микроскопом, хотя невооружённым взглядом видно, что Щербак в «Авангарде» пока не тянет. Это, разумеется, заметно и тренеру, и руководству «ястребов», но в клубе Никиту в обиду не дают.
«Щербак — отличный молодой игрок. Мы здорово поговорили, у нас отличные отношения. За последние несколько лет он играл не так много, как хотелось бы. Сейчас ему надо получить уверенность, которая важна в нашем деле. Мы хотим, чтобы Щербак снова получал удовольствие от игры. Это не такой быстрый процесс, но это моя работа, и я буду её делать», — так Боб Хартли комментировал слухи о возможном расторжении контракта с Щербаком после игры «Авангарда» за Кубок Открытия.
«Отстаньте уже от Щербака. Хороший он парень, старается», — а это уже более свежий комментарий руководителя «ястребов» Александра Крылова.
По информации «Чемпионата», омичи переподписали контракт с Щербаком, изменив финансовые условия соглашения. Ранее контракт был рассчитан на три года и общую сумму 180 млн рублей, теперь игрок за три года получит 120 млн.
Что же это означает? По большому счёту, «Авангард» этим действием признаёт свою селекционную ошибку. Молодому игроку, ничего не показавшему за океаном и не имеющего опыта выступлений в КХЛ, сходу выписали длинный и весомый контракт, хотя доля риска была изрядная. Пришлось экстренно проводить переоценку стоимости Щербака и уже на старте сезона вступать с игроком в переговоры о сокращении суммы контракта. Можно предположить, что если бы хоккеист не уступил «Авангарду», то с ним бы
Да, в «Авангарде» слегка начудили с Щербаком, но нужно отметить и другой момент. В клубе не стали рубить с плеча, а пошли на диалог с хоккеистом. Показали, что готовы с ним готовы работать, просто не за первоначальную стоимость, так как
В «Авангарде» расписались в ошибке, но поступили человечно — не вынесли ситуацию на всеобщее обозрение и дали второй шанс Щербаку. Тот его принял, и сейчас будет любопытно понаблюдать, как сложится взаимоотношение игрока и клуба после этой вынужденной меры.
Чего можно ждать?
Сейчас кажется, что у всей этой истории только два варианта развития событий. Либо Щербак повышает требования к себе, старается врубиться в систему «Авангарда» и Боб Хартли, готовый работать с этим своеобразным хоккеистом, достаёт из Никиты тот потенциал, который в Щербаке
Делать козла отпущения из Щербака сейчас точно не стоит, учитывая, что начало регулярки получается тяжёлым для всей команды. В «Авангарде» это прекрасно понимают, поэтому и не делают поспешных выводов. Но если «ястребы» через
Лев Лукин