ХК «Авангард» подписал контракт с бронзовым призером ОИ-2018 Клинкхаммером
ТАСС, 18 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 18 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером. Об этом в среду сообщила
Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год. В «Авангарде» игрок будет выступать под 12-м номером.
«Клинкхаммер — мощный универсальный нападающий. Канадец хорош в борьбе на “пятаке” и силовом давлении на соперников, отрабатывает в обороне, блокирует броски, полезен в большинстве. Рассчитываем, что наш новичок сможет в ближайших матчах доказать тренерскому штабу свою необходимость», — сказал президент клуба Максим Сушинский.
Клинкхаммер с 2017 года выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 24 очка (19 шайб + 5 передач), в
В составе сборной Канады он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.