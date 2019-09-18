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14:51 (мск), источник: ТАСС

ХК «Авангард» подписал контракт с бронзовым призером ОИ-2018 Клинкхаммером

ТАСС, 18 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

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Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год. В «Авангарде» игрок будет выступать под 12-м номером.

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«Клинкхаммер — мощный универсальный нападающий. Канадец хорош в борьбе на “пятаке” и силовом давлении на соперников, отрабатывает в обороне, блокирует броски, полезен в большинстве. Рассчитываем, что наш новичок сможет в ближайших матчах доказать тренерскому штабу свою необходимость», — сказал президент клуба Максим Сушинский.

Клинкхаммер с 2017 года выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 24 очка (19 шайб + 5 передач), в плей-офф он сыграл в четырех встречах, забросив одну шайбу. Также нападающий выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго», «Оттава», «Питтсбург», «Финикс», «Эдмонтон».

В составе сборной Канады он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.

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