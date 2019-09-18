«Локомотив» победил рижское «Динамо» и покинул последнее место в Западной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» отличились Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37) и Никита Черепанов (43). У рижского «Динамо» шайбы на свой счет записали Давид Улльстрём (6) и Брендон Макмиллан (40).

Нападающий хозяев Микелис Редлихс сделал голевую передачу и набрал 300-е очко в КХЛ в 627 встречах (125 шайб + 175 результативных передач).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 4, 18.09.2019, 19:30 Витязь 4 Северсталь 1

В других матчах дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме переиграл новосибирскую «Сибирь» (2:1), минское «Динамо» дома в овертайме переиграло хабаровский «Амур» (1:0), гости потерпели восьмое поражение в восьми матчах (три в основное время, пять — в овертайме) и остаются единственным клубом в лиге, не сумевшим одержать победу в текущем сезоне КХЛ. Подмосковный «Витязь» дома победил «Северсталь» (4:1).

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся с последнего, 12-го места на восьмое в Западной конференции, набрав 6 очков в шести матчах. Рижское «Динамо» опустилось на десятую строчку в Западной конференции, имея в активе 6 очков после семи встреч.