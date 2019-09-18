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18 сентября, источник: ТАСС

«Локомотив» победил рижское «Динамо» и покинул последнее место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Ярославский «Локомотив» на выезде победил рижское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Рига».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» отличились Рушан Рафиков (17-я минута), Стефан Да Коста (37) и Никита Черепанов (43). У рижского «Динамо» шайбы на свой счет записали Давид Улльстрём (6) и Брендон Макмиллан (40).

Нападающий хозяев Микелис Редлихс сделал голевую передачу и набрал 300-е очко в КХЛ в 627 встречах (125 шайб + 175 результативных передач).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 4, 18.09.2019, 19:30

Витязь4Северсталь1

В других матчах дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме переиграл новосибирскую «Сибирь» (2:1), минское «Динамо» дома в овертайме переиграло хабаровский «Амур» (1:0), гости потерпели восьмое поражение в восьми матчах (три в основное время, пять — в овертайме) и остаются единственным клубом в лиге, не сумевшим одержать победу в текущем сезоне КХЛ. Подмосковный «Витязь» дома победил «Северсталь» (4:1).

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся с последнего, 12-го места на восьмое в Западной конференции, набрав 6 очков в шести матчах. Рижское «Динамо» опустилось на десятую строчку в Западной конференции, имея в активе 6 очков после семи встреч.

В пятницу «Локомотив» дома сыграет с «Витязем», в субботу рижское «Динамо» на выезде сыграет с московским «Динамо».

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1:1, 1:1, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 418.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 6537 зрителей
Главные тренеры
Гиртс АнкипансКрэйг Мактавиш
Вратари
Кристерс Гудлевскис(Кристерс Гудлевскис)Александр Лазушин
1-й период
03:19Максим Афанасьев
05:33Давид Улльстрем(Микелис Редлихс, Брэндон Макмиллан)
09:46Стефан Да Коста
13:27Рушан Рафиков
16:54Рушан Рафиков(Павел Кудрявцев, Александр Свитов)
18:14Кристапс Сотниекс
2-й период
34:12Кристапс Сотниекс
34:12Кристапс Сотниекс
36:16Виталий Павлов
36:16Виталий Павлов
36:31Стефан Да Коста(Антон Ландер)
39:23Николай Коваленко
39:59Брэндон Макмиллан(Лаурис Дарзиньш)
3-й период
42:20Никита Черепанов(Георгий Иванов, Артур Каюмов)
Статистика
18Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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