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18 сентября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Игрокам «Динамо» нужно быть голодными, говорим об этом каждый день

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (1:0 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«Это был не лучший матч «Динамо» в сезоне. Мы не показали свою лучшую игру, не действовали так, чтобы завоевать победу. Тем не менее сегодня мы одержали победу. Горжусь своими ребятами, мы заработали нужные два очка. После матча сказал в раздевалке, что хорошая команда должна найти повод победить, даже если она не показывает свою лучшую игру.

В каких-то моментах мы стали медленными — в мыслях, в развитии комбинаций, в подборе шайбы после бросков. Думаю, в некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо. Нам, конечно, стоит ускориться, быть более голодными до бросков, более голодными для добивания шайбы под чужими воротами. Над этим моментом мы как раз работаем в настоящее время. Это наша приоритетная задача. Мы об этом разговариваем с командой каждый день. Думаю, в ближайшее время это улучшится", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн
1:0ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 418.09.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 11657 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАлександр Гулявцев
Вратари
Юнас ЭнротМарек Лангхамер
1-й период
04:05Командный штраф
2-й период
24:10Александр Китаров
27:22Игорь Мартынов
30:58Командный штраф
3-й период
49:42Командный штраф
Овертайм
64:57Марк-Андре Граньяни(Теему Пулккинен, Дрю Шор)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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