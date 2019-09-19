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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел открытую тренировку перед вторым матчем КХЛ в Алматы

ХК «Барыс» провел открытую тренировку перед вторым матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее команда Андрея Скабелки обыграла на «Алматы Арене» московский «Спартак» (3:0), а теперь проводит подготовку к встрече с челябинским «Трактором».

В ближайшем матче не сможет принять участие Кертис Волк, также высока вероятность, что игру пропустит Даррен Диц.

Во время загрузки произошла ошибка.

После тренировки хоккеисты «Барыса» провели фотосессию и вручили презенты воспитанникам различных детских хоккейных школ в Алматы.

Напомним, что еще один матч в Алматы «Барыс» проведет 20 сентября, когда в 19:30 по столичному времени примет «Трактор».

Алибек Кабенов  

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