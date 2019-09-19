«Металлург» одержал первую победу после возвращения Воробьева, обыграв «Спартак» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (1-я, 21-я минуты), Архип Неколенко (7), и Роман Любимов (9), у проигравших отличились Максим Цыплаков (29), Мартин Карсумс (48) и Артем Федоров (57). На 20-й минуте нападающий хозяев Денис Паршин не реализовал буллит.

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Для «Металлурга» эта победа стала первой после возвращения на пост главного тренера команды Ильи Воробьева. О его назначении было объявлено 6 сентября, на этом посту он сменил Йозефа Яндача. Воробьев возглавлял клуб с 2015 по 2017 год, под его руководством «Металлург» одержал победу в Кубке Гагарина в 2016 году, а в сезоне-2016/17 дошел до финала, где проиграл петербургскому СКА (1−4).

«Металлург» прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ, «Спартак» проиграл в третьем матче кряду. Хоккеисты «Спартака» не одержали ни одной победы в Магнитогорске в рамках КХЛ. Голкипер команды из Магнитогорска Василий Кошечкин провел свою 500-ю игру в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 11-е место, набрав пять очков в восьми матчах, «Спартак» на Западе с семью очками после девяти встреч идет седьмым.