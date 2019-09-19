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20:03 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» одержал первую победу после возвращения Воробьева, обыграв «Спартак» в КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (1-я, 21-я минуты), Архип Неколенко (7), и Роман Любимов (9), у проигравших отличились Максим Цыплаков (29), Мартин Карсумс (48) и Артем Федоров (57). На 20-й минуте нападающий хозяев Денис Паршин не реализовал буллит.

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Для «Металлурга» эта победа стала первой после возвращения на пост главного тренера команды Ильи Воробьева. О его назначении было объявлено 6 сентября, на этом посту он сменил Йозефа Яндача. Воробьев возглавлял клуб с 2015 по 2017 год, под его руководством «Металлург» одержал победу в Кубке Гагарина в 2016 году, а в сезоне-2016/17 дошел до финала, где проиграл петербургскому СКА (1−4).

«Металлург» прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ, «Спартак» проиграл в третьем матче кряду. Хоккеисты «Спартака» не одержали ни одной победы в Магнитогорске в рамках КХЛ. Голкипер команды из Магнитогорска Василий Кошечкин провел свою 500-ю игру в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает 11-е место, набрав пять очков в восьми матчах, «Спартак» на Западе с семью очками после девяти встреч идет седьмым.

«Металлург» в следующем матче примет казанский «Ак Барс», «Спартак» в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 21 сентября.

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Металлург Мг
4:3
3:0, 1:1, 0:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 419.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Илья ВоробьевОлег Знарок
Вратари
Василий КошечкинНикита Беспалов(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
1-й период
00:41Эрик О`Делл(Деннис Расмуссен)
03:35Артем Федоров
06:11Архип Неколенко(Павел Дорофеев, Алексей Береглазов)
08:31Роман Любимов(Архип Неколенко, Павел Дорофеев)
2-й период
20:26Эрик О`Делл(Деннис Расмуссен, Виктор Антипин)
25:34Геннадий Столяров
28:11Максим Цыплаков(Илья Зубов)
31:19Илья Зубов
32:02Виктор Антипин
32:44Егор Яковлев
3-й период
47:06Григорий Дронов
47:18Мартиньш Карсумс(Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш)
55:53Владимир Галузин
56:32Артем Федоров(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
57:56Денис Паршин
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяДмитрий Беляев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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