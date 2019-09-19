СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/.
Заброшенными шайбами отметились Давид Рундблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). «Динамо» проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, «Динамо» с девятью очками идет шестым.
В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский «Витязь», «Динамо» 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.
Результаты других матчей игрового дня:
|Владимир Крикунов
|Алексей Кудашов
|Георгий Кузнецов(Георгий Кузнецов)
|Алексей Мельничук
|22:58
|Давид Рундблад(Дмитрий Кагарлицкий)
|32:04
|Владислав Ефремов
|34:57
|Дмитрий Яшкин
|36:05
|Давид Рундблад
|37:35
|Максим Карпов(Александр Дергачев)
|43:07
|Даниил Тарасов
|47:43
|Ярно Коскиранта
|50:53
|Иван Игумнов
|16
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)