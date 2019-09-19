СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Давид Рундблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). «Динамо» проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, «Динамо» с девятью очками идет шестым.

В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский «Витязь», «Динамо» 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.