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19 сентября, источник: ТАСС

СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами отметились Давид Рундблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). «Динамо» проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.

Дебютный матч в составе «Динамо» провел 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, «Динамо» с девятью очками идет шестым.

В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский «Витязь», «Динамо» 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 ОТ;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:5;.
  • «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1;.
  • «Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4;.
  • ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0.
ХК Динамо
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0:0, 0:2, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 419.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 7323 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновАлексей Кудашов
Вратари
Георгий Кузнецов(Георгий Кузнецов)Алексей Мельничук
2-й период
22:58Давид Рундблад(Дмитрий Кагарлицкий)
32:04Владислав Ефремов
34:57Дмитрий Яшкин
36:05Давид Рундблад
37:35Максим Карпов(Александр Дергачев)
3-й период
43:07Даниил Тарасов
47:43Ярно Коскиранта
50:53Иван Игумнов
Статистика
16Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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