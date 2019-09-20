Захват «Витязем»: подольский клуб неожиданно оказался в лидерах КХЛ

Источник: Известия

Судя по всему, клуб может вновь выйти в плей-офф, хотя перед началом сезона его перспективы со стороны казались сомнительными. Но еще в августе на Кубке мэра Москвы «Витязь» сделал заявку на успешный старт, разгромив со счетом 5:0 действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА. В той игре армейцы не выставили значительное количество основных хоккеистов, но успех подольчан всё равно был впечатляющим.

Дают пять

В минувшую среду «Витязь» завершил первую в сезоне домашнюю серию уверенной победой над череповецкой «Северсталью» (4:1). Она стала пятой подряд для подольской команды.

Серия очень хорошая, но соперники начинают нас изучать. Все ведь понимают, как друг к другу готовиться, видео смотрят. Поэтому последние игры были тяжелыми. Но мы знали, в какой хоккей играет «Северсталь», понимали, что соперник хорошо проводит первые периоды. Ждали этого и сумели не дать им хорошо начать. Нападающий «Витязя» Алексей Макеев

«Витязю» не впервой бороться за выход в плей-офф. Клуб основан в 1996 году, а с 2005-го неизменно выступает в высшем эшелоне — сначала в Суперлиге, а затем в КХЛ. Но лишь в 2017 году под руководством Валерия Белова он впервые пробился в плей-офф. Спустя два года этот результат был повторен. Однако в обоих случаях команда быстро вылетала из Кубка Гагарина, не одержав ни одной победы в сериях против СКА (0:4) и ЦСКА (0:4) соответственно.

Руководству «Витязя» уже в прошлом сезоне было недостаточно самого факта выхода в плей-офф, поэтому после вылета от ЦСКА с Беловым не продлили контракт. Заменивший его Михаил Кравец не выглядел очевидной кандидатурой. На уровне КХЛ 56-летний специалист имел опыт лишь в качестве помощника в петербургском СКА (2012−2014) и ХК «Сочи» (2015−2017). В конце ноября он недолго возглавлял главную команду из Северной столицы в качестве исполняющего обязанности после отставки Милоша Ржиги, но после назначения Юкки Ялонена вновь вернулся к работе ассистентом.

Больше агрессии

Самостоятельную практику Кравец начал два года назад в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезоне-2017/18 он руководил китайским «КРС Хэйлунцзян», а в прошлом сезоне вернулся в систему СКА и также в ВХЛ был главным тренером команды «СКА-Нева».

От нас ещё в ходе предсезонки требовали играть более агрессивно — и в атаке, и в обороне. Необходимо было усердно работать и кататься. На это тренерский штаб нацеливал команду с самого начала совместной работы. Нападающий «Витязя» Артем Швец-Роговой

Самый известный игрок «Витязя» — форвард Александр Сёмин, который год назад благодаря клубу вернулся в КХЛ, пропустив на этом уровне целый сезон. Двукратный чемпион мира и экс-партнёр Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» успешно выполняет свои функции, но выделяются также и другие хоккеисты. В частности, вернувшийся в Подольск чешский защитник Якуб Ержабек, а также молодой форвард Святослав Гребенщиков.

— У нас сейчас есть уверенность в своих силах и понимание, какую игру хочет видеть главный тренер, — сказал «Известиям» Якуб Ержабек. — Стараемся как можно более агрессивно играть впереди и надежно сзади, а также не бояться никого из соперников. Верим, что будем дальше прогрессировать и продолжать побеждать.

Также в «Витязе» надежно играют вратари. Они меняются с интервалом в два матча, но и Илья Ежов, и Александр Самонов действуют успешно.

— В прошлом году я четко был бэкапом (запасным вратарем. — «Известия»), — рассказал «Известиям» Самонов. — А сейчас мы пока поровну играем с Ежовым. Посмотрим, что будет дальше. Но, разумеется, когда имеешь немало игрового времени, ощущения гораздо лучше, чем когда сидишь на лавке. Так что испытываю исключительно позитивные эмоции. Тем более команда выигрывает.

Игроки отмечают, что при нынешнем главном тренере они стали действовать более агрессивно.

— Конечно, мы это ощутили, когда пришел новый тренер, — подчеркнул «Известиям» Алексей Макеев. — Тактика кардинально поменялась. У нас все пять хоккеистов в атаке и все пять в обороне.

При этом один из лидеров «Витязя» последних лет признался, что команда пока не думает о том, какой результат в сезоне можно будет считать для нее успешным.

— Мы совсем не смотрим вперед — у нас задача выходить на каждый матч, выигрывать и отрабатывать свой контракт, — резюмировал Макеев. — В принципе сейчас нет легких соперников. С каждым нужно бороться и максимально проявлять себя. Главное, уважать оппонента и играть в свой хоккей.