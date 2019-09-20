«Сильный шаг для развития клуба». Fonbet стал спонсором ХК «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

БК Fonbet давно и плодотворно работает на хоккейном рынке. Fonbet является партнером Континентальной хоккейной лиги, логотип компании многие могли видеть на ледовых аренах, где проходят матчи чемпионата КХЛ, а также во время телетрансляций поединков сильнейшей хоккейной лиги Европы. Подписание спонсорского контракта с ХК «Барыс» знаменует собой новый этап деятельности Fonbet уже на казахстанском рынке. Компания демонстрирует, что готова поддерживать и развивать спорт не только в России, но и в Казахстане.

Особенно стоит отметить, что с началом партнерских отношений между хоккейным клубом и Fonbet, «Барыс» провел свои первые в истории матчи на ледовой арене в Алматы. На матче со «Спартаком», прошедшем 17 сентября на «Алматы Арене», был аншлаг. На игре присутствовало 12 105 зрителей. Важность и символичность этого момента подчеркнули и официальные лица, присутствовавшие на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта.

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«Всех рад приветствовать в этом замечательном городе. Алматы — это новая точка на карте КХЛ. Тем примечательнее, что вместе с этим событием мы открываем новую страницу в нашем взаимодействии с партнерами. Мы много лет сотрудничаем с компанией Fonbet. Еще в самом начале сотрудничества мы подписали глобальный договор партнерства сразу на пять лет. Это самый большой, самый долгий контракт в истории лиги. Мы сразу понимали, что это партнерство стратегическое. Оно не ограничивается просто размещением рекламы или рекламными возможностями. Мы понимали, что компания Fonbet является лидером в своем сегменте, на своем рынке. У нее тоже есть заинтересованность в том, чтобы делать более глубокие интеграции, дарить возможности болельщикам. У нас за несколько лет уже проведено огромное количество акций, которые позволили десяткам тысяч человек посетить матчи Континентальной хоккейной лиги во всех регионах РФ, в странах, где проходит чемпионат КХЛ. Много у нас и других совместных социальных проектов. Мы вместе проводим благотворительные акции для детей из детских домов. Компания Fonbet поддерживает и детскую следж-хоккейную лигу. Мы рады, что компания Fonbet, являясь первопроходцем среди партнеров лиги, идет из более глобального партнерства к более глубоким интеграциям с клубами, уже на локальных рынках, взаимодействует и заключает отдельные партнерские соглашения с клубами», — озвучил вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов.

«Fonbet вносит большой вклад в развитие спорта. Мы это видим. Знаем, что компания Fonbet активно поддерживает спорт, в частности хоккей. Это давний партнер чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также официальный спонсор чемпионата мира по хоккею. Уверены, что делаем сильный шаг для развития клуба. Приятно, что компания Fonbet выбрала именно наш клуб в качестве своего партнера на территории Республики Казахстан. Чувствуем доверие, и, уверен, поможем Fonbet расти у нас в стране. Мы уже планируем массу акций, направленных на вовлеченность болельщиков, чтобы они получали удовольствие не только от происходящего на площадке, но и от атмосферы на арене. Хотел бы отдельно отметить, что для клуба очень важно привлекать партнеров в различных категориях. Ведь именно благодаря им клуб постоянно развивается и улучшает свои спортивные результаты. Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо городу Алматы и жителям за шикарную поддержку, которую мы здесь получаем. Надеемся, что матч с “Трактором” пройдет на таком же высоком уровне», — сказал вице-президент хоккейного клуба «Барыс» Арнур Альшеров.

«Мне приятно объявить о подписании соглашения о сотрудничестве с хоккейным клубом “Барыс”. Это наш первый спонсорский актив в Казахстане. Это наш шанс доказать, что мы готовы вкладываться в развитие спорта страны, хоккея в частности. Это наш шанс доказать, что Fonbet пришел в Казахстан надолго, что мы готовы вкладываться в развитие казахстанского спорта. Мы не просто так выбрали именно “Барыс”. Мы провели большой анализ. Смотрели посещаемость матчей, телевизионные рейтинги, диджитал также смотрели, это важно в цифровой наш век, анализировали активность болельщиков в социальных сетях, посещаемость сайтов. В итоге мы пришли к выводу, что “Барыс”» — самый популярный спортивный клуб Казахстана, — добавил маркетинг-директор Fonbet Казахстан Вадим Тишаков.

«Мы командой очень рады, что у нас появился новый партнер. Сотрудничество с Fonbet поможет “Барысу” развиваться, стать сильнее и увереннее. От лица команды могу сказать, что мы постараемся оправдать доверие наших партнеров на хоккейной площадке. Участники пресс-конференции особо подчеркнули вклад компании Fonbet в борьбу с договорными матчами. Была отмечена и работа компании по повышению интереса к хоккею среди болельщиков. И в рамках спонсорского контракта с ХК “Барыс” Fonbet готовит множество мероприятий, адресованных поклонникам сильнейшего хоккейного клуба Казахстана. В заключение встречи представители ХК “Барыс” и Fonbet обменялись памятными подарками, выразив надежду на плодотворность сотрудничества», — прокомментировал защитник хоккейного клуба «Барыс» Алексей Маклюков.

Напомним, сегодня, 20 сентября, «Барыс» проведет второй в истории КХЛ матч в Алматы, а соперником казахстанской команды выступит челябинский «Трактор». Встреча состоится на «Алматы Арене» и начнется в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.