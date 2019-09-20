Хоккеисты минского «Динамо» попали в лидеры статистических рейтингов КХЛ

Марк-Андре Граньяни, забросивший решающую шайбу «Амуру», занимает 3-е место в списке снайперов-защитников лиги.
В 7 матчах Граньяни был точен трижды и отдал результативную передачу. На аналогичной позиции в списке ассистентов лиги Дрю Шор, в 7 матчах совершивший 6 голевых передач.
По показателю полезности «плюс-минус» в топ-5 попали сразу два «зубра». Франсис Паре и Олег Евенко делят 2−3-е места с показателем +6. Кроме того, Евенко входит в топ-5 «штрафников»: на его счету 27 минут штрафного времени.
Тему Пулккинен замыкает тройку игроков по количеству среднего игрового времени на льду среди нападающих — 21 минута 14 секунд. Марк-Андре Граньяни в аналогичном рейтинге среди защитников на второй позиции: его «айс-тайм» составляет 24 минуты 53 секунды. Защитник Стефан Эллиотт занимает третье место в КХЛ как один из самых блокирующих броски игроков своего амплуа. Канадец за 7 матчей, проведенных в форме «зубров», вставал на пути шайбы 16 раз.