Хоккеисты минского «Динамо» попали в лидеры статистических рейтингов КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Марк-Андре Граньяни, забросивший решающую шайбу «Амуру», занимает 3-е место в списке снайперов-защитников лиги.

В 7 матчах Граньяни был точен трижды и отдал результативную передачу. На аналогичной позиции в списке ассистентов лиги Дрю Шор, в 7 матчах совершивший 6 голевых передач.

По показателю полезности «плюс-минус» в топ-5 попали сразу два «зубра». Франсис Паре и Олег Евенко делят 2−3-е места с показателем +6. Кроме того, Евенко входит в топ-5 «штрафников»: на его счету 27 минут штрафного времени.