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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» попали в лидеры статистических рейтингов КХЛ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» после 7 туров чемпионата КХЛ находятся на лидирующих позициях в рейтингах турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт белорусского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Марк-Андре Граньяни, забросивший решающую шайбу «Амуру», занимает 3-е место в списке снайперов-защитников лиги.

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В 7 матчах Граньяни был точен трижды и отдал результативную передачу. На аналогичной позиции в списке ассистентов лиги Дрю Шор, в 7 матчах совершивший 6 голевых передач.

По показателю полезности «плюс-минус» в топ-5 попали сразу два «зубра». Франсис Паре и Олег Евенко делят 2−3-е места с показателем +6. Кроме того, Евенко входит в топ-5 «штрафников»: на его счету 27 минут штрафного времени.

Тему Пулккинен замыкает тройку игроков по количеству среднего игрового времени на льду среди нападающих — 21 минута 14 секунд. Марк-Андре Граньяни в аналогичном рейтинге среди защитников на второй позиции: его «айс-тайм» составляет 24 минуты 53 секунды. Защитник Стефан Эллиотт занимает третье место в КХЛ как один из самых блокирующих броски игроков своего амплуа. Канадец за 7 матчей, проведенных в форме «зубров», вставал на пути шайбы 16 раз.

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