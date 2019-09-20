Торжественная церемония открытия академии ХК «Спартак» состоялась в Сокольниках

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие посетили руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, председатель попечительского совета ХК «Спартак» двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Якушев, а также ветераны красно-белых.

«Мне очень приятно находиться здесь, на открытии этого уникального комплекса. Сегодняшний день — яркий пример рождения места для занятия любимым спортом. Молодым ребятам предоставлена исключительная возможность тренироваться в таком прекрасном месте», — сказал Кондаранцев.

«От всех игроков старшего поколения поздравляю всех с открытием комплекса. Желаю ребятам спортивных успехов, и чтобы как можно больше воспитанников этой академии играли в основной команде. Это всегда было традицией, когда ученики защищали цвета нашего клуба и добивались наивысших результатов», — добавил Якушев.