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15:12 (мск), источник: ТАСС

Торжественная церемония открытия академии ХК «Спартак» состоялась в Сокольниках

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового многофункционального хоккейного комплекса «Академия “Спартак”» прошла на территории парка «Сокольники».

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Источник: РИА "Новости"

Мероприятие посетили руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, председатель попечительского совета ХК «Спартак» двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Якушев, а также ветераны красно-белых.

«Мне очень приятно находиться здесь, на открытии этого уникального комплекса. Сегодняшний день — яркий пример рождения места для занятия любимым спортом. Молодым ребятам предоставлена исключительная возможность тренироваться в таком прекрасном месте», — сказал Кондаранцев.

«От всех игроков старшего поколения поздравляю всех с открытием комплекса. Желаю ребятам спортивных успехов, и чтобы как можно больше воспитанников этой академии играли в основной команде. Это всегда было традицией, когда ученики защищали цвета нашего клуба и добивались наивысших результатов», — добавил Якушев.

На территории комплекса площадью 10 тыс. кв. м расположены четыре современные ледовые площадки. В академии также будут тренироваться представители следж-хоккея. В будущем там планируется проведение соревнований по хоккею и фигурному катанию, встреч с болельщиками.

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