«Барыс» снова выиграл в матче с дракой и завершил серию в Алматы с двумя сухими победами

Игра проходила сегодня, 20 сентября, на «Алматы Арене» в Алматы и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

Исход матча решился во втором периоде. На 22-й минуте отличился форвард Роман Старченко, а на 24-й большинство реализовал нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен, который впервые забил за «Барыс».

Во втором периоде за драку до конца матча был удален нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, который избил финского защитника Ессе Виртанена.

Для «Барыса» этот матч стал вторым в Алматы. В первой игре команда Андрея Скабелки также всухую победила московский «Спартак» — 2:0, причем в этой встрече также случилась драка.