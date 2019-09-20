«Барыс» снова выиграл в матче с дракой и завершил серию в Алматы с двумя сухими победами
Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 20 сентября, на «Алматы Арене» в Алматы и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.
Исход матча решился во втором периоде. На 22-й минуте отличился форвард Роман Старченко, а на 24-й большинство реализовал нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен, который впервые забил за «Барыс».
Во втором периоде за драку до конца матча был удален нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, который избил финского защитника Ессе Виртанена.
Для «Барыса» этот матч стал вторым в Алматы. В первой игре команда Андрея Скабелки также всухую победила московский «Спартак» — 2:0, причем в этой встрече также случилась драка.
Следующую домашнюю серию «Барыс» проведет уже в
|Андрей Скабелка
|Петерис Скудра
|Эдвард Паскуале
|Василий Демченко(Василий Демченко)
|05:01
|Юрий Сергиенко
|21:34
|Роман Старченко(Егор Шалапов, Аркадий Шестаков)
|22:20
|Дмитрий Шевченко
|22:20
|Дмитрий Шевченко
|22:20
|Василий Демченко
|22:26
|Андрей Попов
|23:11
|Ииро Пакаринен(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
|30:55
|Павел Акользин
|30:55
|Павел Акользин
|39:10
|Дмитрий Калинин
|40:42
|Джесси Блэкер
|42:22
|Лукаш Седлак
|43:24
|Леонид Метальников
|47:05
|Кирилл Кошурников
|59:24
|Виталий Меньшиков
|59:24
|Виталий Меньшиков
|59:42
|Юрий Сергиенко
|56
|Штрафное время
|39
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)