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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова выиграл в матче с дракой и завершил серию в Алматы с двумя сухими победами

Хоккеисты «Барыса» победили челябинский «Трактор» в вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 20 сентября, на «Алматы Арене» в Алматы и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале.

Исход матча решился во втором периоде. На 22-й минуте отличился форвард Роман Старченко, а на 24-й большинство реализовал нападающий сборной Финляндии Ииро Пакаринен, который впервые забил за «Барыс».

Во втором периоде за драку до конца матча был удален нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко, который избил финского защитника Ессе Виртанена.

Для «Барыса» этот матч стал вторым в Алматы. В первой игре команда Андрея Скабелки также всухую победила московский «Спартак» — 2:0, причем в этой встрече также случилась драка.

Следующую домашнюю серию «Барыс» проведет уже в Нур-Султане.

Барыс
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 420.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена»
Главные тренеры
Андрей СкабелкаПетерис Скудра
Вратари
Эдвард ПаскуалеВасилий Демченко(Василий Демченко)
1-й период
05:01Юрий Сергиенко
2-й период
21:34Роман Старченко(Егор Шалапов, Аркадий Шестаков)
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Василий Демченко
22:26Андрей Попов
23:11Ииро Пакаринен(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
30:55Павел Акользин
30:55Павел Акользин
39:10Дмитрий Калинин
3-й период
40:42Джесси Блэкер
42:22Лукаш Седлак
43:24Леонид Метальников
47:05Кирилл Кошурников
59:24Виталий Меньшиков
59:24Виталий Меньшиков
59:42Юрий Сергиенко
Статистика
56Штрафное время39
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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