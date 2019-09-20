«Все очень здорово в Алматы, такое трудно забыть». Скабелка — о победе, гордости за «Барыс» и травме Бойда
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» в вынесенном матче КХЛ в Алматы.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» в вынесенном матче КХЛ в Алматы.
Игра завершилась со счетом 2:0. Обе шайбы «Барыс» провел во втором периоде, огорчив соперника дважды за две минуты.
После матча Скабелка поблагодарил Алматы за прием. Единственным минусом он назвал травму Дастина Бойда, не исключив, что она может оказаться тяжелой.
«Во-первых, хочу поблагодарить Алматы и местных болельщиков. Честно скажу, это было очень здорово, такое трудно забыть. Здесь мы чувствовали себя как дома как в плане проживания, так и в плане домашней арены.
По игре — не очень простые времена у нас, череда травм. Могу сказать, что горжусь ребятами. Хочу поблагодарить их за самоотдачу и за то, что потихоньку мы становимся той командой, которую хотят видеть и тренеры, и сами ребята, и наши болельщики. Омрачило победу — это, скорее всего, тяжелая травма Бойда — к сожалению, такое бывает, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Итоги матча подвел и главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, который основной причиной поражения назвал проигранную борьбу за шайбу.
«Поздравляю “Барыс” с победой. Мы сегодня проиграли борьбу: как мы начали с первой смены матча, не смогли перестроиться. Очень здорово играл и двигался “Барыс”, не так много дал нам возможностей, даже несмотря на большое количество игры “пять на 4”. Не было у нас нужной концентрации, но в основном это проигранная борьба», — сказал Скудра.
Отметим, что в Алматы «Барыс» провел два матча, а до «Трактора» победил московский «Спартак» — 3:0. На своей площадке клуб из
|Андрей Скабелка
|Петерис Скудра
|Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
|Василий Демченко
|05:01
|Юрий Сергиенко
|21:34
|Роман Старченко(Егор Шалапов, Аркадий Шестаков)
|22:20
|Дмитрий Шевченко
|22:20
|Дмитрий Шевченко
|22:20
|Василий Демченко
|22:26
|Андрей Попов
|23:11
|Ииро Пакаринен(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
|30:55
|Павел Акользин
|30:55
|Павел Акользин
|39:10
|Дмитрий Калинин
|40:42
|Джесси Блэкер
|40:42
|Джесси Блэкер
|42:22
|Лукаш Седлак
|43:24
|Леонид Метальников
|47:05
|Кирилл Кошурников
|59:24
|Виталий Меньшиков
|59:24
|Виталий Меньшиков
|59:42
|Юрий Сергиенко
|56
|Штрафное время
|39
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)