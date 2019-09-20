Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
21
Хоккей. КХЛ
21.09
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
21.09
Салават Юлаев
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
21.09
Металлург Мг
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
10Парфенов — Кононов — 4:1
21:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Все очень здорово в Алматы, такое трудно забыть». Скабелка — о победе, гордости за «Барыс» и травме Бойда

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Трактором» в вынесенном матче КХЛ в Алматы.

Наверх

Игра завершилась со счетом 2:0. Обе шайбы «Барыс» провел во втором периоде, огорчив соперника дважды за две минуты.

После матча Скабелка поблагодарил Алматы за прием. Единственным минусом он назвал травму Дастина Бойда, не исключив, что она может оказаться тяжелой.

«Во-первых, хочу поблагодарить Алматы и местных болельщиков. Честно скажу, это было очень здорово, такое трудно забыть. Здесь мы чувствовали себя как дома как в плане проживания, так и в плане домашней арены.

По игре — не очень простые времена у нас, череда травм. Могу сказать, что горжусь ребятами. Хочу поблагодарить их за самоотдачу и за то, что потихоньку мы становимся той командой, которую хотят видеть и тренеры, и сами ребята, и наши болельщики. Омрачило победу — это, скорее всего, тяжелая травма Бойда — к сожалению, такое бывает, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, который основной причиной поражения назвал проигранную борьбу за шайбу.

«Поздравляю “Барыс” с победой. Мы сегодня проиграли борьбу: как мы начали с первой смены матча, не смогли перестроиться. Очень здорово играл и двигался “Барыс”, не так много дал нам возможностей, даже несмотря на большое количество игры “пять на 4”. Не было у нас нужной концентрации, но в основном это проигранная борьба», — сказал Скудра.

Отметим, что в Алматы «Барыс» провел два матча, а до «Трактора» победил московский «Спартак» — 3:0. На своей площадке клуб из Нур-Султана не мог сыграть из-за чемпионата мира по видам борьбы.

Барыс
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 420.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ЛК «Алматы Арена», 12148 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаПетерис Скудра
Вратари
Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)Василий Демченко
1-й период
05:01Юрий Сергиенко
2-й период
21:34Роман Старченко(Егор Шалапов, Аркадий Шестаков)
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Дмитрий Шевченко
22:20Василий Демченко
22:26Андрей Попов
23:11Ииро Пакаринен(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
30:55Павел Акользин
30:55Павел Акользин
39:10Дмитрий Калинин
3-й период
40:42Джесси Блэкер
40:42Джесси Блэкер
42:22Лукаш Седлак
43:24Леонид Метальников
47:05Кирилл Кошурников
59:24Виталий Меньшиков
59:24Виталий Меньшиков
59:42Юрий Сергиенко
Статистика
56Штрафное время39
6Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" снова собрал аншлаг в Алматы
«Спартак» проиграл на выезде «Уфе» из-за автогола
В РФС объяснили, почему отказали «Зениту» в регистрации Кокорина
Marca: «Реал» рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Александр Овечкин оказался должен ночному клубу миллион рублей
Вадима Евсеева разозлило отношение журналистов к победам «Уфы»
СМИ: олимпийская чемпионка по дзюдо провалила допинг-тест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь