«Все очень здорово в Алматы, такое трудно забыть». Скабелка — о победе, гордости за «Барыс» и травме Бойда

Игра завершилась со счетом 2:0. Обе шайбы «Барыс» провел во втором периоде, огорчив соперника дважды за две минуты.

После матча Скабелка поблагодарил Алматы за прием. Единственным минусом он назвал травму Дастина Бойда, не исключив, что она может оказаться тяжелой.

«Во-первых, хочу поблагодарить Алматы и местных болельщиков. Честно скажу, это было очень здорово, такое трудно забыть. Здесь мы чувствовали себя как дома как в плане проживания, так и в плане домашней арены.

По игре — не очень простые времена у нас, череда травм. Могу сказать, что горжусь ребятами. Хочу поблагодарить их за самоотдачу и за то, что потихоньку мы становимся той командой, которую хотят видеть и тренеры, и сами ребята, и наши болельщики. Омрачило победу — это, скорее всего, тяжелая травма Бойда — к сожалению, такое бывает, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, который основной причиной поражения назвал проигранную борьбу за шайбу.

«Поздравляю “Барыс” с победой. Мы сегодня проиграли борьбу: как мы начали с первой смены матча, не смогли перестроиться. Очень здорово играл и двигался “Барыс”, не так много дал нам возможностей, даже несмотря на большое количество игры “пять на 4”. Не было у нас нужной концентрации, но в основном это проигранная борьба», — сказал Скудра.