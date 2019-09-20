«Витязь» победил «Локомотив» в матче КХЛ, отыграв отставание в две шайбы

В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен (36-я минута), Якуб Ержабек (37) и Святослав Гребенщиков (42). У «Локомотива» отличились Антон Ландер (16) и Павел Кудрявцев (23). Чешский защитник «Витязя» Ержабек набрал очки в пятом матче к ряду (три шайбы + четыре передачи).

«Витязь» одержал шестую победу подряд и впервые обыграл «Локомотив» в Ярославле, всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, «Локомотив» выиграл в 30 матчах (два в овертайме и два — в серии буллитов), «Витязь» победил в семи встречах (дважды в овертайме), еще три игры завершились ничейным результатом.