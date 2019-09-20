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21:53 (мск), источник: ТАСС

«Витязь» победил «Локомотив» в матче КХЛ, отыграв отставание в две шайбы

ТАСС, 20 сентября. Подольский «Витязь» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Витязя» шайбы забросили Миро Аалтонен (36-я минута), Якуб Ержабек (37) и Святослав Гребенщиков (42). У «Локомотива» отличились Антон Ландер (16) и Павел Кудрявцев (23). Чешский защитник «Витязя» Ержабек набрал очки в пятом матче к ряду (три шайбы + четыре передачи).

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«Витязь» одержал шестую победу подряд и впервые обыграл «Локомотив» в Ярославле, всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, «Локомотив» выиграл в 30 матчах (два в овертайме и два — в серии буллитов), «Витязь» победил в семи встречах (дважды в овертайме), еще три игры завершились ничейным результатом.

«Витязь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после восьми матчей. «Локомотив» идет восьмым, имея в активе шесть очков.

В следующем матче 22 сентября «Витязь» на выезде сыграет с петербургским СКА, «Локомотив» днем позднее примет хельсинкский «Йокерит».

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Локомотив
2:3
1:0, 1:2, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 420.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6697 зрителей
Главные тренеры
Крэйг МактавишМихаил Кравец
Вратари
Александр ЛазушинАлександр Самонов
1-й период
12:18Евгений Монс
15:24Антон Ландер(Степан Санников, Тай Рэтти)
2-й период
22:46Павел Кудрявцев(Александр Свитов, Артем Ильенко)
31:04Миро Аалтонен
33:41Командный штраф
34:58Антон Ландер
35:34Миро Аалтонен(Александр Семин, Йоонас Няттинен)
37:00Якуб Ержабек(Александр Евсеенков, Александр Семин)
3-й период
41:30Святослав Гребенщиков(Даниил Пыленков, Миро Аалтонен)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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