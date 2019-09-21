«Спартак» установил второй результат в истории КХЛ, забив три гола за 40 секунд
«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В ходе второго периода счёт в матче — 3:2 в пользу гостей.
Таким образом, московский клуб забросил три шайбы за 40 секунд и установил второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит питерским «армейцам», которым удалось отличиться три раза за 28 секунд.
«Автомобилист» в нынешнем сезоне не потерпел ещё ни одного поражения.