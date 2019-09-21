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16:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» установил второй результат в истории КХЛ, забив три гола за 40 секунд

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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В ходе второго периода счёт в матче — 3:2 в пользу гостей.

Красно-белые отыгрались за секунду до истечения времени первого периода. Нападающий Артём Фёдоров поразил ворота Якуба Коваржа и восстановил равновесие. Во втором игровом отрезке точными бросками в составе московского клуба отметились Михаил Юньков и Яков Рылов — шайбы были заброшены с интервалом в 19 секунд.

Таким образом, московский клуб забросил три шайбы за 40 секунд и установил второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит питерским «армейцам», которым удалось отличиться три раза за 28 секунд.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне не потерпел ещё ни одного поражения.

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