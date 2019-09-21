Он избил соперника шлемом, а потом подрался с русским «монстром». Интервью канадского тафгая

Источник: Спорт-Экспресс

Тафгай Гарет Хант успел заявить о себе еще на предсезонке, где устроил охоту за игроками «Ермака». В первом же матче регулярки он подрался с защитником «Салавата» Алексеем Семеновым. Корреспондент «СЭ» встретилась с рекордсменом по штрафам лиги Восточного побережья в Шэньчжэне и обсудила главные моменты его карьеры.

— Как вы связаны с Китаем и с Шэньчжэнем?

— Мои дедушка и бабушка из Китая. Они выросли рядом с Шэньчжэнем, а потом иммигрировали в Канаду. Интересно, что сейчас я вернулся на их историческую родину и получил возможность выступать за сборную Китая.

-— Когда вы решили перейти в «Куньлунь»?

— Когда закончился сезон, я рассказал Скотти Макферсону (один из руководителей «Куньлуня». — Прим. «СЭ») о своих китайских корнях. Все случилось очень быстро: мой плей-офф заканчивался, и через две недели я уже был в Китае. В мае меня позвали в лагерь развития олимпийской сборной, и все произошло очень быстро. Еще через пару недель началась предсезонка, и все встало на свои места.

— У вас есть интересное, хоть и весьма спорное достижение — самый удаляемый игрок ECHL. Гордитесь этим?

— (Смеется.) Я заработал его потом и кровью! Я долго играл в лиге Восточного побережья, выходил против разных парней, благодаря которым заработал эти штрафные минуты. Это продолжалось много лет, и мои руки побаливают, но я заработал это честным трудом. Разумеется, трудно гордиться заработанными удалениями, ведь из-за них ты подводишь свою команду. При этом именно этим ты вносишь свой вклад в игру. Мне это доставалось нелегко.

— Помните, как пошли по пути тафгая? Защищали тогда своих?

— Да, в 12−13 лет. Всегда хотел играть в лучшей команде, но при этом сам был не лучшим по мастерству. Отец мне тогда сказал: «Ты точно не самый классный игрок, но если хочешь попасть в состав, нужно делать то, что никто больше не хочет делать. Парня, который постоянно дерется, не будут выгонять». Поэтому я просто старался остаться в командах. Тогда все было иначе — ты мог драться, и людям это нравилось! На тренировочных лагерях я творил, что должен был. Гнул свою линию, и зацепился за свой шанс.

— Горди Хоу был одним из самых жестких игроков своего времени, но его называли джентльменом на льду. О вас что говорят?

— Что происходит на льду, остается на льду. Естественно, Горди Хоу на площадке был не просто агрессором. У него был полный набор навыков. Благодаря роли силовика я попал в состав, но всегда нужно делать больше — быть лидером в раздевалке или убивать меньшинство. Чем больше делаешь, тем ты более ценен для команды.

Самые лютые тафгаи, с которыми я дрался, вне льда оказывались славными парнями. Именно с ними в первую очередь ты пойдешь выпить после игры. Такое трудно представить, ведь эти самые люди не признают никаких правил и мутузят друг друга до полусмерти. Но ведь драки — твоя работа, за которую тебе платят. Как только игра заканчивается, жизнь продолжается. Мы до сих пор общаемся с Тревором Гиллисом, и он естественно рад, что я играю в КХЛ, а не в одной лиге с ним.

— Каковы парни в КХЛ по сравнению с ECHL?

— В каждой команде ECHL играют по несколько тафгаев. Конечно, это лига пониже уровнем, где парни могут попасть в команду благодаря дракам. Я уважаю такой труд, ведь тоже был там. В КХЛ больше мастерства, стиль более европейский, но все равно в вашей лиге есть большие ребята. Вот в первой игре (против «Салавата») мне встретился Семенов. Это настоящий монстр, и он сразу вышел на бой.

— На предсезонном турнире в Китае произошла массовая драка. Из-за нее российская пресса вас буквально демонизировала.

— Я делал только то, что должен, чтобы удержаться здесь и чтобы показать: я готов на все! Для всей клубной системы нам нужно показать всем соперникам, что в Китае могут постоять за своих, и я буду этим заниматься. Мы не будем мальчиками для битья.

— И потом вы сбросили краги вместе с Семеновым в первой же игре.

— Он огромный и часто проезжал поблизости. Он знает, как себя держать, и мы оба понимали, что случится дальше. Вторая смена, и поехали! Я провел классный силовой, а он подскочил и вступился за партнеров. Если бы он также встретил моего человека, то я также накинулся бы на него. Именно для этого и нужны бойцы.

— Случались в вашей карьере бои, про которые вы думаете, что лучше бы они не произошли?

— Не одного! Я стараюсь не драться в конце игры или без повода. Я дерусь, чтобы задать тон, изменить расстановку сил или заступиться за партнеров, а не чтобы выглядеть круто. Просто работа такая.

— О чем беспокоились, когда переезжали в Китай?

— О еде! Я очень привередливый. Сразу как приехал в мае у меня разболелся живот, но я привык, да и в клубе нас отлично кормят. Переезды непростые, но я же играл в ECHL, а там это настоящая мука. Как-то мы были в дороге 10 часов, прибыли в 5 утра, а в полдень была игра. С Виктором Бартли и Брэндоном Йипом мы играли вместе в юности, и летом я расспросил обоих про «Куньлунь», так что сюрпризов не было — наш клуб отличный.

— В Стоктоне вы были любимцем болельщиков. У вас было больше боев, чем очков. Что означала церемония изъятия из обращения свитера с вашей фамилией?

— Это случилось несколько лет назад. Это было признание кропотливого труда, которую я и моя семья вложили в успех клуба. Мой дедушка привел меня на каток, и брат тренировал меня. Подняие свитера с нашей фамилией — это признание их заслуг и тяжелой работы. Лично для меня это была большая честь. Я полюбил город Стоктон в штате Калифорния, где провел семь лет. Там я завел отличных друзей, у меня была крутая жизнь вне хоккея. Франшиза переехала, поэтому они вывели из оборота мою майку — это был настоящий пик моей карьеры. Естественно, без ребят из команды я бы ничего не добился.

— Вы несколько раз упоминали о своем отце. Он тоже играл в хоккей?

— Никогда! Просто он всегда говорил честно и конкретно. Если я играл плохо, он мне так и говорил. Хотя его никогда особо не заботило, как я играю, потому что он много работал.

— А он никогда не выговаривал вам за драку?

— Нет, ему было все равно — победил я или проиграл. Как-то он сказал мне, что каждый бой не выиграешь. Главное — как покажешь себя.

— Мы много говорили про драки, но вы ведь дважды могли забить «Салавату».