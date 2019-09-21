«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Спартаку»
Несмотря на это команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате.
Несмотря на это команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате.
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел первое поражение в этом чемпионате, «шоферы» у себя дома проиграли московскому «Спартаку». Открыть счет хозяевам удалось на 16-й минуте: в большинстве шайбу забросил Джефф Плэтт. Однако до первого перерыва «Спартаку» удалось сравнять счет. А уже на первой минуте второго периода москвичи забили уже дважды и повели в две шайбы — 1:3.
Одну шайбу во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сумел отыграть усилиями Питера Холланда, но в конце периода «Спартак» вновь ушел в отрыв, забив в четвертый раз. Итоговый счет — 2:4.
Несмотря на это поражение, команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Стоит добавить, что капитан «Автомобилиста» Найджел Доус недавно стал самым результативным
ОЛЕГ ГАЛИМОВ
|Андрей Мартемьянов
|Олег Знарок
|Якуб Коварж
|Павел Хомченко
|06:18
|Максим Гончаров
|13:07
|Александр Хохлачев
|14:23
|Джефф Плэтт(Дэн Секстон, Питер Холланд)
|19:59
|Артем Федоров(Максим Гончаров, Александр Хохлачев)
|20:20
|Михаил Юньков(Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров)
|20:39
|Яков Рылов(Александр Хохлачев, Артем Федоров)
|26:15
|Питер Холланд(Брукс Мэйсек)
|34:46
|Максим Гончаров
|45:00
|Никита Трямкин
|48:31
|Илья Талалуев
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)