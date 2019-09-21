«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Спартаку»

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел первое поражение в этом чемпионате, «шоферы» у себя дома проиграли московскому «Спартаку». Открыть счет хозяевам удалось на 16-й минуте: в большинстве шайбу забросил Джефф Плэтт. Однако до первого перерыва «Спартаку» удалось сравнять счет. А уже на первой минуте второго периода москвичи забили уже дважды и повели в две шайбы — 1:3.

Одну шайбу во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сумел отыграть усилиями Питера Холланда, но в конце периода «Спартак» вновь ушел в отрыв, забив в четвертый раз. Итоговый счет — 2:4.

Несмотря на это поражение, команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Стоит добавить, что капитан «Автомобилиста» Найджел Доус недавно стал самым результативным бомбардиром-легионером в истории КХЛ.

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