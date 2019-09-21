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17:50 (мск), источник: Комсомольская правда

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Спартаку»

Несмотря на это команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел первое поражение в этом чемпионате, «шоферы» у себя дома проиграли московскому «Спартаку». Открыть счет хозяевам удалось на 16-й минуте: в большинстве шайбу забросил Джефф Плэтт. Однако до первого перерыва «Спартаку» удалось сравнять счет. А уже на первой минуте второго периода москвичи забили уже дважды и повели в две шайбы — 1:3.

Одну шайбу во второй двадцатиминутке «Автомобилист» сумел отыграть усилиями Питера Холланда, но в конце периода «Спартак» вновь ушел в отрыв, забив в четвертый раз. Итоговый счет — 2:4.

Несмотря на это поражение, команда из Екатеринбурга продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Стоит добавить, что капитан «Автомобилиста» Найджел Доус недавно стал самым результативным бомбардиром-легионером в истории КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

ОЛЕГ ГАЛИМОВ

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2:4
1:1, 1:3, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 421.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновОлег Знарок
Вратари
Якуб КоваржПавел Хомченко
1-й период
06:18Максим Гончаров
13:07Александр Хохлачев
14:23Джефф Плэтт(Дэн Секстон, Питер Холланд)
19:59Артем Федоров(Максим Гончаров, Александр Хохлачев)
2-й период
20:20Михаил Юньков(Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров)
20:39Яков Рылов(Александр Хохлачев, Артем Федоров)
26:15Питер Холланд(Брукс Мэйсек)
34:46Максим Гончаров
3-й период
45:00Никита Трямкин
48:31Илья Талалуев
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Нереализованный буллит
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