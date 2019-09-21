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18:09 (мск), источник: dostup1.ru

«Магнитка» проиграла казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2

Следующий матч «лисы» проведут на домашней арене против «Барыса» из Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 21 сентября, «Металлург» проиграл на своей арене команде «Ак Барс» из столицы Татарстана — матч закончился со счетом 1:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хозяева забросили в самом начале матча: отличился Андрей Локтионов (03:04). Казанцы сравняли счет в начале второго периода, когда Микаэль Викстранд (21:26, 5×4) реализовал большинство.

На 42-й минуте матча гости получили пятиминутное большинство, в котором забросили две шайбы и попали в штангу. Правда, судьи засчитали только одно взятие ворот — Патрис Кормье (43:30, 5×4) вывел гостей вперед. Эта шайба и стала победной — матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В среду, 25 сентября, в гости к «лисам» приедет «Барыс» из столицы Казахстана — города Нур-Султан.

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