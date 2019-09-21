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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Удивительно плохая статистика в КХЛ», или как новичок «Барыса» с опытом игры в НХЛ провалил старт сезона

Российский спортивный сайт «Чемпионат» составил список хоккеистов, которые проваливают старт сезона в КХЛ на «Востоке».

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В их числе оказался новичок «Барыса» — Эрик Тангрэди. На счету американского форварда, имеющего опыт выступлений в НХЛ, два очка (1+1) в семи играх регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-5».

«Хорошие руки, умная голова, здорово играет перед вратарем» — Андрей Скабелка рассыпался в комплиментах, комментируя переход Тангрэди, который «почувствовал, что в Северной Америке уже все доказал и пора бросить новый вызов». То ли руки голове, то ли голова рукам покоя не дает, но пока у Тангрэди аж «минус пять», 14 минут штрафа, а в равных составах команда ни разу не забивала, когда американец был на льду. Удивительно плохая статистика для легионера в «Барысе», которых, как правило, подбирают тщательно, на роль лидеров и с прицелом на несколько сезонов. В большинстве Тангрэди действительно незаменим «под воротами», но в равных составах Эрик пока никак себя не проявляет, — пишет издание.

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