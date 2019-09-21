«Удивительно плохая статистика в КХЛ», или как новичок «Барыса» с опытом игры в НХЛ провалил старт сезона

«Хорошие руки, умная голова, здорово играет перед вратарем» — Андрей Скабелка рассыпался в комплиментах, комментируя переход Тангрэди, который «почувствовал, что в Северной Америке уже все доказал и пора бросить новый вызов». То ли руки голове, то ли голова рукам покоя не дает, но пока у Тангрэди аж «минус пять», 14 минут штрафа, а в равных составах команда ни разу не забивала, когда американец был на льду. Удивительно плохая статистика для легионера в «Барысе», которых, как правило, подбирают тщательно, на роль лидеров и с прицелом на несколько сезонов. В большинстве Тангрэди действительно незаменим «под воротами», но в равных составах Эрик пока никак себя не проявляет, — пишет издание.