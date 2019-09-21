Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый период хоккеисты провели в равной борьбе. Счет на 27-й мин. открыл защитник «зубров» Кирилл Готовец — 1:0. Поддержал начинания партнера по команде форвард Теему Пулккинен — 2:0. Далее минчане закрепили успех, трижды взяв ворота соперника. Противостояние закончилось в пользу минского «Динамо» — 5:0.
Следующий матч в Континентальной хоккейной лиге «зубры» сыграют в гостях у «Торпедо» (Нижний Новгород).
|Крэйг Вудкрофт
|Лаури Марьямяки
|Юнас Энрот
|Янис Калниньш
|12:28
|Алекс Грант
|17:46
|Командный штраф
|22:04
|Стив Мозес
|26:20
|Кирилл Готовец
|31:54
|Теему Пулккинен(Дмитрий Дерябин, Роман Дюков)
|32:19
|Александр Китаров
|38:04
|Андрей Костицын(Шейн Принс)
|41:02
|Никита Феоктистов(Александр Китаров, Роман Дюков)
|45:03
|Командный штраф
|50:37
|Теему Пулккинен
|50:37
|Стив Мозес
|51:49
|Олег Евенко
|54:11
|Теему Пулккинен(Александр Когалев, Дрю Шор)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)