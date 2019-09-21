Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

Первый период хоккеисты провели в равной борьбе. Счет на 27-й мин. открыл защитник «зубров» Кирилл Готовец — 1:0. Поддержал начинания партнера по команде форвард Теему Пулккинен — 2:0. Далее минчане закрепили успех, трижды взяв ворота соперника. Противостояние закончилось в пользу минского «Динамо» — 5:0.