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19:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первый период хоккеисты провели в равной борьбе. Счет на 27-й мин. открыл защитник «зубров» Кирилл Готовец — 1:0. Поддержал начинания партнера по команде форвард Теему Пулккинен — 2:0. Далее минчане закрепили успех, трижды взяв ворота соперника. Противостояние закончилось в пользу минского «Динамо» — 5:0.

Следующий матч в Континентальной хоккейной лиге «зубры» сыграют в гостях у «Торпедо» (Нижний Новгород).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 421.09.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14671 зритель
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтЛаури Марьямяки
Вратари
Юнас ЭнротЯнис Калниньш
1-й период
12:28Алекс Грант
17:46Командный штраф
2-й период
22:04Стив Мозес
26:20Кирилл Готовец
31:54Теему Пулккинен(Дмитрий Дерябин, Роман Дюков)
32:19Александр Китаров
38:04Андрей Костицын(Шейн Принс)
3-й период
41:02Никита Феоктистов(Александр Китаров, Роман Дюков)
45:03Командный штраф
50:37Теему Пулккинен
50:37Стив Мозес
51:49Олег Евенко
54:11Теему Пулккинен(Александр Когалев, Дрю Шор)
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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