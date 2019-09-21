Московское «Динамо» одержало победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Андре Петерссон (40-я и 57-я минуты), Кирилл Лямин (40) и Дмитрий Яшкин (59). У проигравших отличился Нериюс Алишаускас (59).

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. «Динамо» из Риги идет десятым на Западе, имея в активе 6 очков после восьми встреч.

В следующем матче 26 сентября московское «Динамо» на выезде сыграет против «Сочи», рижское 23 сентября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».

Результаты других матчей игрового дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0;.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2;.

«Северсталь» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:4;.

«Сочи» — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ;.