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09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это и есть истинный уровень минского «Динамо». Крэйг Вудкрофт — о 5:0 с «Йокеритом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромную победу над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы знали, что нас ждет сегодня, — цитирует официальный сайт клуба Вудкрофта. — «Динамо» нужно было оставаться невероятно терпеливой и дисциплинированной командой. Думаю, мы сегодня это и показали. Это был очень, очень хороший с точки зрения дисциплины и желания играть матч. На протяжении всех 60 минут мы показали отличную игру. Наша бригада меньшинства сегодня улучшилась по сравнению с прошлыми матчами, а большинство — очень опасными. Хочу сказать вам то же самое, что и ребятам в раздевалке: на высоте были вратарь и защитная линия. Они дали нам шанс победить. Спасибо всем.

Домашняя серия? Мы очень хорошо закончили. Была хорошая игра против «Магнитки», а вот матчи с «Амуром» и «Сибирью» мне не понравились. Смотря на игру сегодня, думаю, что ребята показали уровень игры, который мы можем показывать. Теперь тренерский штаб будет требовать от них такой игры всегда. Если ты сделал это однажды, ты сможешь повторить. То, что вы видели сегодня, это и есть истинный уровень нашей команды.

Динамо Мн
5:0
0:0, 3:0, 2:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 421.09.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14671 зритель
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтЛаури Марьямяки
Вратари
Юнас ЭнротЯнис Калниньш
1-й период
12:28Алекс Грант
17:46Командный штраф
2-й период
22:04Стив Мозес
26:20Кирилл Готовец
31:54Теему Пулккинен(Дмитрий Дерябин, Роман Дюков)
32:19Александр Китаров
38:04Андрей Костицын(Шейн Принс)
3-й период
41:02Никита Феоктистов(Александр Китаров, Роман Дюков)
45:03Командный штраф
50:37Теему Пулккинен
50:37Стив Мозес
51:49Олег Евенко
54:11Теему Пулккинен(Александр Когалев, Дрю Шор)
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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