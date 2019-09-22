«Это и есть истинный уровень минского «Динамо». Крэйг Вудкрофт — о 5:0 с «Йокеритом»

— Мы знали, что нас ждет сегодня, — цитирует официальный сайт клуба Вудкрофта. — «Динамо» нужно было оставаться невероятно терпеливой и дисциплинированной командой. Думаю, мы сегодня это и показали. Это был очень, очень хороший с точки зрения дисциплины и желания играть матч. На протяжении всех 60 минут мы показали отличную игру. Наша бригада меньшинства сегодня улучшилась по сравнению с прошлыми матчами, а большинство — очень опасными. Хочу сказать вам то же самое, что и ребятам в раздевалке: на высоте были вратарь и защитная линия. Они дали нам шанс победить. Спасибо всем.