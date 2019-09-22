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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Витязь» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Подмосковный «Витязь» обыграл санкт-петербургский СКА с счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (17-я минута), Павел Чернов (31), Евгений Монс (45) и Алексей Макеев (58). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (22) и Александр Барабанов (53).

«Витязь» впервые с 10 января 2011 года обыграл СКА, серия поражений составляла 20 матчей. Петербургский клуб потерпел третье поражение в сезоне, «Витязь» одержал седьмую победу подряд и восьмую в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков. «Витязь» идет первым с 16 очками в активе.

В следующем матче СКА 23 сентября примет московский ЦСКА, «Витязь» на домашнем льду сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 24 сентября.

В другом матче игрового дня омский «Авангард» обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 5:2.

СКА
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 422.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовМихаил Кравец
Вратари
Петр Кочетков(Алексей Мельничук, Алексей Мельничук)Илья Ежов
1-й период
09:33Алексей Макеев
16:21Наиль Якупов
16:28Александр Семин(Миро Аалтонен, Вилле Лаюнен)
2-й период
21:27Дмитрий Кагарлицкий(Алексей Бывальцев, Артем Земченок)
24:59Евгений Монс
29:32Андрей Зубарев
30:15Павел Чернов(Вилле Лаюнен, Миро Аалтонен)
31:13Евгений Монс
33:34Миро Аалтонен
35:25Иван Ларичев
39:30Дмитрий Кагарлицкий
3-й период
40:00Давид Рундблад
44:49Евгений Монс
51:24Алексей Макеев
52:35Александр Барабанов(Дмитрий Кагарлицкий, Артем Зуб)
53:59Евгений Артюхин
57:56Алексей Макеев(Александр Семин, Миро Аалтонен)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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