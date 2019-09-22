«Витязь» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв СКА

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В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (17-я минута), Павел Чернов (31), Евгений Монс (45) и Алексей Макеев (58). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (22) и Александр Барабанов (53).

«Витязь» впервые с 10 января 2011 года обыграл СКА, серия поражений составляла 20 матчей. Петербургский клуб потерпел третье поражение в сезоне, «Витязь» одержал седьмую победу подряд и восьмую в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков. «Витязь» идет первым с 16 очками в активе.

В следующем матче СКА 23 сентября примет московский ЦСКА, «Витязь» на домашнем льду сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 24 сентября.