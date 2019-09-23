Конное дерби: хоккейные СКА и ЦСКА встретятся второй раз в сезоне

Источник: Известия

В прошлом сезоне хоккейная публика была недовольна тем, что КХЛ при составлении календаря ограничилась лишь четырьмя очными матчами между двумя армейскими коллективами в регулярном чемпионате. В нынешнем розыгрыше командам выпало встретиться шесть раз, что обещает невероятное зрелище не только для болельщиков этих команд, но и для всех любителей отечественного хоккея. В понедельник состоится вторая игра. Как и 10 дней назад, СКА примет ЦСКА на своем льду в Санкт-Петербурге.

Мы всегда рады сыграть против СКА — такие противостояния интересны и болельщикам, и командам. Такие встречи не надоедают, поэтому нас не смущает, что дважды играем в Питере за такой короткий срок. Главное, показать интересный хоккей, который порадует зрителей, и добиться победы. Поэтому готовимся выйти на лед во всеоружии. Нападающий ЦСКА Сергей Калинин

Предыдущий матч состоялся в Северной столице 13 сентября. Там ЦСКА одержал убедительную победу со счетом 3:0. В составе московских армейцев отличились Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин. Даже игроки СКА признают, что уступили московским армейцам не только по счету, но и по содержанию игры.

— Прошлую игру мы полностью провалили и проиграли по делу, поэтому надо сделать правильные выводы и в предстоящей игре показать гораздо более качественный хоккей, — заявил «Известиям» защитник СКА Ярослав Дыбленко. — Мы будем биться и бороться. И сделаем всё, чтобы на этот раз победить.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 5, 23.09.2019, 19:30 СКА - ЦСКА -

В последний год у петербургских армейцев черная полоса в противостоянии с ЦСКА. В прошлом регулярном чемпионате они проиграли все четыре матча. Особенно болезненным выдалось декабрьское домашнее поражение (1:4). Тот матч игрался не в СКК «Ледовый дворец» вместимостью 12,5 тыс. зрителей, где традиционно СКА принимает гостей, а на футбольной «Газпром Арене». Встречу посетило 67,7 тыс. зрителей, и это стало рекордом КХЛ.

Не лучше обстоит дело у СКА в плей-офф. В прошлом сезоне питерцы навязали борьбу ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина, доведя серию до семи матчей. Но в итоге уступили москвичам (4:3). Годом ранее на той же стадии красно-синие также праздновали успех (4:2).

— Они играют агрессивно и правильно, — подчеркнул Ярослав Дыбленко. — У них выстроенная система игры, которую нужно ломать. Мы должны это учитывать. ЦСКА не стал сильнее по сравнению с прошлым чемпионским сезоном — у него даже состав не поменялся. Поэтому нужно тщательно разобрать их игру и попытаться прервать негативную для нас серию.

В межсезонье СКА поменял главного тренера — Илью Воробьева сменил помогавший ему Алексей Кудашов. Также произошли изменения на некоторых ключевых позициях среди игроков. Тем не менее петербуржцы довольно удачно проводят начало сезона. Из девяти стартовых матчей они выиграли шесть. Но в воскресенье они на своем льду проиграли неожиданному лидеру Западной конференции подольскому «Витязю» (2:4) и отстали от него на четыре очка. Ранее, в четверг, СКА победил на выезде московское «Динамо» (2:0).

Эта команда играет в быстрый хоккей и обладает хорошим набором исполнителей в атаке и обороне. Мы на себе испытали, какова цена ошибки с таким соперником. Ты можешь играть с ним на равных, но одна небольшая потеря концентрации приведет к проблемам. СКА получит момент, и, если реализует его, отыграться будет очень непросто. Нападающий «Динамо» Андре Петерссон

ЦСКА сейчас идет на Западе третьим после «Витязя» и СКА, но сыграл на один матч меньше. Подопечные Игоря Никитина неудачно провели стартовую домашнюю игру против финалиста прошлого Кубка Гагарина «Авангарда» (1:3), но затем исправно набирали очки, оступившись лишь в Нижнем Новгороде, где местное «Торпедо» победило в овертайме со счетом 2:1. После предыдущей игры в Питере красно-синие провели два домашних матча, победив ярославский «Локомотив» (5:2) и владивостокский «Адмирал» (4:0).

— ЦСКА выглядит очень впечатляюще, — сказал «Известиям» нападающий «Локомотива» Тай Ратти. — Команда плотно играет в обороне, здорово действует в большинстве и обладает отличными нападающими, которые также отрабатывают в защите и вступают в отбор и «форчек» (активная работа по отбору шайбы в зоне соперника. — «Известия»). В матчах с ними при владении шайбой нельзя долго принимать решения, иначе это обернется потерей и опасной ситуацией в твоей зоне.