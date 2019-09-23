«Надо смотреть на деревни». Вратарь «Витязя» сравнил жизнь в России и Канаде
Вратарь «Витязя» Илья Ежов поделился мнением о разнице в уровне жизни между Россией и Канадой.
Вратарь «Витязя» Илья Ежов поделился мнением о разнице в уровне жизни между Россией и Канадой.
Напомним, ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин подверг критике российские власти.
«Я очень давно говорил об этом и Панарину, меня никто не слушал. Говорил правду о разнице, которую видишь, когда приезжаешь из другой страны. Я вырос в Канаде, контраст с ней очень большой. Видишь минусы гораздо ярче и начинаешь ценить элементарные вещи, которые есть там. Например, там можно уйти на работу, не закрыв дверь, и тебя никто не ограбит. Там к этому привыкаешь и не ценишь, а здесь начал такие вещи ценить.
Приведу пример. В Канаде везде одно качество еды, в любой деревне или в большом городе. Здесь, если заедешь в деревню, сами попробуйте там