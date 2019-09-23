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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал заявление по травме Бойда и еще одного хоккеиста

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд и защитник Валерий Орехов переведены в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Повреждение Бойд получил в конце победного матча с «Трактором» (2:0), когда его ударом в голову атаковал Виталий Меньшиков. Лед капитан «Барыса» покидал при помощи партнеров по команде, а КХЛ отстранила Меньшикова на два матча.

«Бойд помещен в список травмированных, пропустит ближайшие матчи команды. В свою очередь, Орехов травмировался в ходе тренировки. Защитник также помещен в список травмированных игроков и пропустит ближайшие игры в регулярном чемпионате. Между тем, из списка травмированных игроков на сайте КХЛ выведен нападающий Кертис Волк», — говорится в заявлении «Барыса».

Следующий матч «Барыс» проведет 25 сентября в Магнитогорске. По времени Нур-Султана эта игра начнется в 20:00.

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