«Барыс» сделал заявление по травме Бойда и еще одного хоккеиста

Источник: РИА "Новости"

Повреждение Бойд получил в конце победного матча с «Трактором» (2:0), когда его ударом в голову атаковал Виталий Меньшиков. Лед капитан «Барыса» покидал при помощи партнеров по команде, а КХЛ отстранила Меньшикова на два матча.

«Бойд помещен в список травмированных, пропустит ближайшие матчи команды. В свою очередь, Орехов травмировался в ходе тренировки. Защитник также помещен в список травмированных игроков и пропустит ближайшие игры в регулярном чемпионате. Между тем, из списка травмированных игроков на сайте КХЛ выведен нападающий Кертис Волк», — говорится в заявлении «Барыса».