Дацюк отправился с «Автомобилистом» на выездные матчи КХЛ с «Витязем» и «Спартаком»

Дацюк перешел в «Автомобилист» в июне нынешнего года, до этого он играл за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт», за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.