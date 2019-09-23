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13:57 (мск), источник: ТАСС

Дацюк отправился с «Автомобилистом» на выездные матчи КХЛ с «Витязем» и «Спартаком»

ТАСС, 23 сентября. Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отправился с командой на выездную серию, которая будет состоять из матчей с подмосковным «Витязем» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

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Источник: РИА "Новости"

41-летний Дацюк пропустил начало сезона из-за травмы. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем» состоится 26 сентября, со «Спартаком» — 28 сентября.

Дацюк перешел в «Автомобилист» в июне нынешнего года, до этого он играл за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт», за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

«Автомобилист» набрал 16 очков после девяти стартовых матчей регулярного чемпионата и занимает первое место в Восточной конференции.

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