Семин, Мельничук и Ержабек признаны лучшими игроками третьей недели в КХЛ

Семин вместе с командой одержал победы в трех матчах (двух гостевых), набрав шесть очков (две шайбы + четыре передачи).
Лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две гостевые победы, оба раза сохранив ворота в неприкосновенности. В третьем периоде третьего матча недели против «Витязя» (2:4) 21-летний Мельничук заменил Петра Кочеткова и также не пропустил ни одной шайбы. Вратарь отразил 100% бросков, его сухая серия составляет 137 минут 47 секунд.
Якуб Ержабек из «Витязя» стал лучшим защитником недели, в трех играх он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача). Во встрече против череповецкой «Северстали» (4:1) одна из его заброшенных шайб стала победной.
Новичком недели признан 20-летний нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов, в трех матчах забросивший первую шайбу в КХЛ, клуб выиграл три встречи, во всех Галимов принял участие.