Семин, Мельничук и Ержабек признаны лучшими игроками третьей недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Семин вместе с командой одержал победы в трех матчах (двух гостевых), набрав шесть очков (две шайбы + четыре передачи).

Лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две гостевые победы, оба раза сохранив ворота в неприкосновенности. В третьем периоде третьего матча недели против «Витязя» (2:4) 21-летний Мельничук заменил Петра Кочеткова и также не пропустил ни одной шайбы. Вратарь отразил 100% бросков, его сухая серия составляет 137 минут 47 секунд.

Якуб Ержабек из «Витязя» стал лучшим защитником недели, в трех играх он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача). Во встрече против череповецкой «Северстали» (4:1) одна из его заброшенных шайб стала победной.