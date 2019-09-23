Канадский хоккеист рассказал, чем его удивил Нижнекамск

Мерфи подписал контракт с «Нефтехимиком» летом 2019 года. Ранее он выступал в клубах НХЛ «Каролина», «Миннесота» и «Нью-Джерси».
«Я ничего не знал о Нижнекамске, когда подписывал контракт, и, признаться, я приятно удивлен. В городе есть четыре ресторана, в которые мы ходим по очереди. Есть хорошее итальянское место, где нас уже узнают. Город встретил нас очень дружелюбно. Поверьте, за свою карьеру я играл во многих местах Северной Америки, и Нижнекамск лучше некоторых из них. Условия для проживания отличные, уютная арена, хорошие доктора. Я приятно удивлен. Честно», — сказал Мерфи.
В июне 2019-го бывший хоккеист «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди раскритиковал Нижнекамск, заявив, что единственным плюсом игры за местную команду была высокая зарплата.
«Это мнение одного игрока. Я его слышал, но не слишком переживал из-за этого. У меня отличные впечатления от Нижнекамска», — добавил игрок «Нефтехимика».