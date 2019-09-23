Канадский хоккеист рассказал, чем его удивил Нижнекамск

«Я ничего не знал о Нижнекамске, когда подписывал контракт, и, признаться, я приятно удивлен. В городе есть четыре ресторана, в которые мы ходим по очереди. Есть хорошее итальянское место, где нас уже узнают. Город встретил нас очень дружелюбно. Поверьте, за свою карьеру я играл во многих местах Северной Америки, и Нижнекамск лучше некоторых из них. Условия для проживания отличные, уютная арена, хорошие доктора. Я приятно удивлен. Честно», — сказал Мерфи.