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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский хоккеист рассказал, чем его удивил Нижнекамск

КАЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Канадский хоккеист нижнекамского «Нефтехимика» Райан Мерфи заявил РИА Новости, что доволен условиями, предоставленными клубом, и ему удобно жить в Нижнекамске.

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Источник: Reuters

Мерфи подписал контракт с «Нефтехимиком» летом 2019 года. Ранее он выступал в клубах НХЛ «Каролина», «Миннесота» и «Нью-Джерси».

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«Я ничего не знал о Нижнекамске, когда подписывал контракт, и, признаться, я приятно удивлен. В городе есть четыре ресторана, в которые мы ходим по очереди. Есть хорошее итальянское место, где нас уже узнают. Город встретил нас очень дружелюбно. Поверьте, за свою карьеру я играл во многих местах Северной Америки, и Нижнекамск лучше некоторых из них. Условия для проживания отличные, уютная арена, хорошие доктора. Я приятно удивлен. Честно», — сказал Мерфи.

В июне 2019-го бывший хоккеист «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди раскритиковал Нижнекамск, заявив, что единственным плюсом игры за местную команду была высокая зарплата.

«Это мнение одного игрока. Я его слышал, но не слишком переживал из-за этого. У меня отличные впечатления от Нижнекамска», — добавил игрок «Нефтехимика».

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