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23 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА по буллитам победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, посетили 12 150 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

За СКА отличились Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты). В составе ЦСКА шайбы забросил Максим Шалунов (9, 26).

Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 200-й матч в КХЛ. В матче прервались сухие серии голкипера ЦСКА Ильи Сорокина (130 минут) и вратаря СКА Алексея Мельничука (149 минут).

ЦСКА во второй раз в сезоне одержал победу над СКА. Всего клубы проведут шесть матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА продлил серию побед до четырех матчей. СКА потерпел второе поражение подряд.

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В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 13 очков. ЦСКА идет на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с финским «Йокеритом» 25 сентября, СКА примет уфимский «Салават Юлаев» 26 сентября.

Другие матчи игрового дня

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. Три шайбы в ворота «Ак Барса» забросил форвард Даниил Романцев.

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче со счетом 2:1. Нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов провел 500-й матч в КХЛ.

Череповецкая «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» (6:1), нападающий «Северстали» Даниил Вовченко провел 200-й матч в лиге.

«Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» (4:1).

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СКА
2:3Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 523.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12150 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовИгорь Никитин
Вратари
Алексей МельничукИлья Сорокин
1-й период
08:24Максим Шалунов(Мэт Робинсон, Константин Окулов)
08:24Командный штраф
10:46Владимир Ткачев(Артем Зуб, Сергей Плотников)
14:10Андрей Светлаков
2-й период
24:08Дмитрий Кагарлицкий
25:31Максим Шалунов(Мэт Робинсон, Константин Окулов)
27:42Андрей Светлаков
34:50Антон Слепышев
34:55Владимир Ткачев(Йори Лехтеря)
39:03Алексей Бывальцев
3-й период
45:15Алексей Марченко
52:54Артем Зуб
58:59Сергей Калинин
59:04Алексей Марченко
Овертайм
61:29Андрей Светлаков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Линден Вей(ЦСКА)
Статистика
8Штрафное время14
7Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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