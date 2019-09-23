ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

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За СКА отличились Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты). В составе ЦСКА шайбы забросил Максим Шалунов (9, 26).

Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 200-й матч в КХЛ. В матче прервались сухие серии голкипера ЦСКА Ильи Сорокина (130 минут) и вратаря СКА Алексея Мельничука (149 минут).

ЦСКА во второй раз в сезоне одержал победу над СКА. Всего клубы проведут шесть матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА продлил серию побед до четырех матчей. СКА потерпел второе поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 13 очков. ЦСКА идет на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с финским «Йокеритом» 25 сентября, СКА примет уфимский «Салават Юлаев» 26 сентября.

Другие матчи игрового дня

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 4:2. Три шайбы в ворота «Ак Барса» забросил форвард Даниил Романцев.

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче со счетом 2:1. Нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов провел 500-й матч в КХЛ.

Череповецкая «Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо» (6:1), нападающий «Северстали» Даниил Вовченко провел 200-й матч в лиге.