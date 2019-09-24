Русский ветеран Свитов уложил на лед 198-сантимтерового игрока «Йокерита»

В конце второго периода матча произошла драка. Краги сбросили силовой форвард «Локомотива» Александр Свитов и 198-сантиметровый защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен. Свитов уложил соперника на лед. По итогам эпизода фигуранты получили по 5 минут штрафа.

Свитов выступал в КХЛ во всех сезонах и провел немало боев. Всего в лиге он набрал 785 минут штрафа.