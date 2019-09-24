Русский ветеран Свитов уложил на лед 198-сантимтерового игрока «Йокерита»
«Локомотив» дома уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» дома уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Ярославская команда потерпела 5-е поражение в 8 матчах сезона. «Йокерит» прервал свою серию поражений.
В конце второго периода матча произошла драка. Краги сбросили силовой форвард «Локомотива» Александр Свитов и 198-сантиметровый защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен. Свитов уложил соперника на лед. По итогам эпизода фигуранты получили по 5 минут штрафа.
Свитов выступал в КХЛ во всех сезонах и провел немало боев. Всего в лиге он набрал 785 минут штрафа.
|Крэйг Мактавиш
|Лаури Марьямяки
|Александр Лазушин(Илья Коновалов, Илья Коновалов)
|Антти Ниеми
|04:07
|Хенри Иконен(Сами Леписто, Йон Норман)
|08:34
|Стаффан Крунвалль
|10:31
|Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Микко II Лехтонен)
|17:52
|Брайан О`Нилл(Хенри Иконен)
|25:29
|Томми Кивисте
|27:41
|Якуб Накладал
|36:36
|Александр Свитов
|36:36
|Оливер Лауридсен
|39:27
|Рушан Рафиков(Стефан Да Коста, Тай Рэтти)
|58:03
|Алекс Грант(Хенрик Хаапала)
|9
|Штрафное время
|7
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)