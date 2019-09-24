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00:03 (мск), источник: Sport24

Русский ветеран Свитов уложил на лед 198-сантимтерового игрока «Йокерита»

«Локомотив» дома уступил «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Ярославская команда потерпела 5-е поражение в 8 матчах сезона. «Йокерит» прервал свою серию поражений.

В конце второго периода матча произошла драка. Краги сбросили силовой форвард «Локомотива» Александр Свитов и 198-сантиметровый защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен. Свитов уложил соперника на лед. По итогам эпизода фигуранты получили по 5 минут штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свитов выступал в КХЛ во всех сезонах и провел немало боев. Всего в лиге он набрал 785 минут штрафа.

Локомотив
1:4
0:3, 1:0, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 523.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6445 зрителей
Главные тренеры
Крэйг МактавишЛаури Марьямяки
Вратари
Александр Лазушин(Илья Коновалов, Илья Коновалов)Антти Ниеми
1-й период
04:07Хенри Иконен(Сами Леписто, Йон Норман)
08:34Стаффан Крунвалль
10:31Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Микко II Лехтонен)
17:52Брайан О`Нилл(Хенри Иконен)
2-й период
25:29Томми Кивисте
27:41Якуб Накладал
36:36Александр Свитов
36:36Оливер Лауридсен
39:27Рушан Рафиков(Стефан Да Коста, Тай Рэтти)
3-й период
58:03Алекс Грант(Хенрик Хаапала)
Статистика
9Штрафное время7
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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