«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.