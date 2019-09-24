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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» отправил в отставку Крэйга Мактавиша

Хоккейный клуб «Локомотив» в официальном «твиттере» сообщил, что главный тренер Крейг Мактавиш освобождён от занимаемой должности.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России.

Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:3), пропустив три шайбы в первом периоде.

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