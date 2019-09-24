Потехин расторг контракт с «Куньлунем» и присоединился к «Магнитке»
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нападающий Богдан Потехин расторг контракт с китайским «Куньлунем» и пополнил ряды магнитогорского «Металлурга», сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нападающий Богдан Потехин расторг контракт с китайским «Куньлунем» и пополнил ряды магнитогорского «Металлурга», сообщается в микроблоге КХЛ в Twitter.
Потехин подписал с «Магниткой» двустороннее однолетнее соглашение. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь».
Как сообщается на сайте «Трактора», челябинский клуб заключил просмотровый контракт на один месяц с нападающим Максимом Трунёвым, который ранее играл в московском «Спартаке».