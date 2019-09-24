СКА уже не суперолигарх. С этим пора смириться

Источник: Спорт-Экспресс

Матч против ЦСКА — лучший в сезоне

СКА уже не тот. В этом нет ничего плохого как для лиги в целом, так и для самого клуба в частности. Очевидный итог первых недель очередного сезона КХЛ отчетливо высветился именно вчера. Петербуржцы выдали, наверное, свой лучший матч с начала чемпионата, но так и не смогли дожать главного фаворита КХЛ. Возможностей для этого у них имелось с избытком. Чего стоят только два большинства в овертайме! Инстинкт киллера как минимум временно утерян.

Дело даже не в поражении от ЦСКА, где все решили небольшие детали. СКА сейчас выглядит как обычный клуб. Крепкий, неплохо укомплектованный, со сбалансированной игрой. Но не избранный, а лишь один из ряда претендентов. ЦСКА и в минувшем сезоне не дал петербургской команде разгуляться, все четыре раза в регулярке обыграв ее. СКА тогда имел в своих рядах Гусева, Дацюка, Прохоркина, Шестеркина, Гаврикова. Нынешний состав — на ступень ниже. В воротах борются за право быть первым номером два русских дебютанта. Впереди ставка сделана на форварда, проведшего неоднозначный сезон во втором звене «Салавата Юлаева». Подбор легионеров весьма средний, а лучший из них — защитник Рундблад — прошлый чемпионат начинал в глухом запасе.

Обвинять в чем-то главного тренера Алексея Кудашова и даже задумываться о его отставке колоссальная глупость. Во-первых, он не до конца самостоятелен в своих решениях, во-вторых материал в его распоряжении хороший, но не первоклассный как было раньше. Перестройка — почти всегда длительный и зачастую болезненный процесс. Ей противопоказаны метания, истерики и горячность. Этому СКА нужно время.

Сборка конструктора вместо скупки всего

Команда чаще всех в лиге атакует чужие ворота, в среднем нанося по 33 броска за игру. Процент реализации лишь 17-й в лиге. Также армейцы вместе с «Северсталью» пока чаще других получали возможность поиграть в большинстве, но в этом компоненте идут на неподобающем для себя 16-м месте.

Команда потерпел уже четыре поражения с начала сезона. Относительно недавно армейцы проходили через похожую ситуацию. Четыре года назад команда, находясь в состоянии чемпионского «похмелья» после выигрыша своего первого Кубка Гагарина, не спелась с новым главным тренером Андреем Назаровым. Харизматичный и прямолинейный специалист, пришедший на смену Вячеславу Быкову, общий язык с сытыми звездами найти так и не смог. Отставка виделась логичным шагом для выхода из кризиса. Сергей Зубов игру худо-бедно стабилизировал, но в плей-офф петербуржцы были всухую обыграны ЦСКА, которым тогда руководил Дмитрий Квартальнов. В составе того СКА были Шипачев, Ковальчук, Дадонов, Коскинен, Бучневич, Широков, Бурдасов и пришедший по ходу сезону из «Югры» Гусев. Сила! Нынешняя команда неплоха по меркам современной КХЛ, но решающего превосходства в классе у нее перед конкурентами и близко нет. ЦСКА и вовсе на голову выше.

СКА перестал быть железным фаворитом. В этом факте нет ничего страшного, если смириться с тем, что жить как раньше больше не получится. Несколько лет назад по своим манерам клуб из Петербурга напоминал капризного ребенка, получавшего самую дорогую и престижную игрушку по первому желанию. Теперь все изменилось. В магазине перебои с поставками нового товара. Старые игрушки сломаны или вышли из моды. У соседнего мальчишки папа не промах и тоже делает своему чаду роскошные подарки. Через год и ему тоже придется не сладко. Пока же этот пацан ходит, задрав нос.

Пришедшие в СКА в межсезонье Кагарлицкий, Кемппайнен, Лехтеря, Дыбленко и другие — добротные игроки. Но разницы они не делают за исключением Ткачева. Так какой смысл забивать состав людьми без серьезной мотивации? В настоящий момент СКА обречен не на скупку всего, что умеет передвигаться по льду, а сборку конструктора своими руками. Чем быстрее в Санкт-Петербурге это поймут, тем лучше для команды.

В отличие от ЦСКА уже сейчас надо крутить и вертеть разные детали, собирая новую модель. Дело для настоящего менеджера, обязанного в большей степени полагаться на собственный ум и четкую стратегию. Если перестройку удастся провести в краткие сроки и с ограниченными ресурсами (хотя о таких возможностях мечтают 90 процентов остальных клубов КХЛ!), то вот тогда и стоит замахиваться на почетные звания лучшего управленца сезона.